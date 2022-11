Ακτιβιστές – Βαν Γκογκ: Έριξαν σούπα σε έργο τέχνης στη Ρώμη

Φαίνεται πως οι βανδαλισμοί έργων τέχνης σε μουσεία ευρωπαϊκών χωρών έχουν γίνει μόδα. Ο νέος στόχος ακτιβιστών είναι ένας πίνακας του Βίνσεντ Βαν Γκογκ. Συγκεκριμένα, τέσσερις ακτιβίστριες της Last Generation πέταξαν σούπα στον πίνακα «Ο σπορέας» που βρίσκεται στη Ρώμη. Ο πίνακας, έργο του 1888, είναι προστατευμένος πίσω γυάλινη προθήκη και δεν έπαθε τίποτα. Η ιταλική αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις. Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι η πράξη τους είναι «μια απελπισμένη και επιστημονικά βάσιμη κραυγή που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε απλώς σαν βανδαλισμό».

Το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά παρόμοιων ενεργειών, όπως ο βανδαλισμός του έργου «Κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι» του Βερμέερ. Ακτιβιστές του «Just Stop Oil» είχαν πετάξει σούπα στον πίνακα του Βίνσεντ βαν Γκογκ «Ηλιοτρόπια» στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ενώ άλλοι πέταξαν πουρέ πατάτας σε πίνακα του Μονέ. Σε αυτό το περιστατικό, ένας ακτιβιστής φώναζε, καθώς οι επισκέπτες της γκαλερί κοιτάζουν άναυδοι: «Χρειάζεται πουρές πατάτας σε έναν πίνακα για να σας κάνει να ακούσετε; Αυτός ο πίνακας δεν θα αξίζει τίποτα αν πρέπει να μαλώνουμε για το φαγητό.»

Climate activists have just thrown vegetable soup on Van Gogh’s The Sower on display in Rome. It's getting pathetic. As said, there are better ways to get attention. This is pissing a lot of people off. Even people who are as concerned as them about climate-problems. pic.twitter.com/JL8lhE4aft

— Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) November 4, 2022