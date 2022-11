Κύπελλο Ελλάδας 2022 – 23 κλήρωση 16: Αυτές είναι οι ομάδες που προκρίθηκαν

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, ενώ ταυτόχρονα έγινε η κλήρωση και για τα προημιτελικά και τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Οι αγώνες είναι διπλοί Σύνολο αγώνων οκτώ (8). Προκρίνονται οκτώ (8) ομάδες. Μετά από την κλήρωση των ομάδων που συμμετέχουν στην 6η φάση θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη των ζευγαριών για την 7η Φάση (Προημιτελική) και 8η φάση (Ημιτελική) καθώς και της τυπικά γηπεδούχου ομάδας του τελικού. Στην 6η, 7η και 8η φάση που οι αγώνες είναι διπλοί, για την ανάδειξη του νικητή δεν (υπέρ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και στην περίπτωση που υπάρξουν δύο (2) όμοια αποτελέσματα, στον 2ο αγώνα ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι δεν αναδειχθεί ο νικητής, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού αγώνα θα αποφασισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο.. Εάν προκριθούν ομάδες των Αθηνών ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στο Ο.Α.Κ.Α.. Εάν προκριθούν ομάδες της Θεσσαλονίκης ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη. Εάν προκριθούν ομάδα της Αθήνας και ομάδα της Θεσσαλονίκης ο τελικός αγώνας θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Απαραίτητη προϋπόθεση τα γήπεδα να πληρούν τις προδιαγραφές για την διεξαγωγή του τελικού αγώνα. Η Ε.Π.Ο. επίσης δύναται να αποφασίσει ως έδρα του τελικού, γήπεδο που ανήκει σε ξένη Ομοσπονδία.

Τα ζευγάρια που προέκυψαν στη φάση των «16»:

Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Πανσερραϊκός – Απόλλων Πόντου

Παναθηναϊκός – Βόλος

Λαμία – Athens Kallithea

Λεβαδειακός – Άρης

Κηφισιά – ΑΕΚ

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Απόλλων Παραλιμνίου – Άγιος Νικόλαος

Τα ζευγάρια της φάσης των «8»:

Καλαμάτα ή ΠΑΟΚ vs Παναθηναϊκός ή Βόλος

Ολυμπιακός ή Ατρόμητος vs Λεβαδειακός – Άρης

Απόλλων Παραλιμνίου ή Άγιος Νικόλαος vs Λαμία ή Athens Kallithea

Κηφισιά ή ΑΕΚ vs Πανσερραϊκός ή Απόλλων Πόντου

Τα ζευγάρια της φάσης των «4»:

Κηφισιά ή ΑΕΚ ή Πανσερραϊκός ή Απόλλων Πόντου vs Ολυμπιακός ή Ατρόμητος ή Λεβαδειακός ή Άρης

Απόλλων Παραλιμνίου ή Άγιος Νικόλαος ή Λαμία ή Athens Kallithea vs Kαλαμάτα ή ΠΑΟΚ ή Παναθηναϊκός ή Βόλος

Με απλά λόγια, αν επιβεβαιωθούν τα φαβορί, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στους «8», ενώ ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να παίξει με τον Άρη επίσης στους «8». Στα ημιτελικά, σύμφωνα με το iefimerida, αν περάσουν τα φαβορί, θα έχουμε κόντρα της ΑΕΚ με Ολυμπιακό ή Άρη, ενώ ο νικητής από το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός θα έχει πιθανότατα αντίπαλο τη Λαμία.