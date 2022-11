Grey’s Anatomy κύκλος 19 – Έλεν Πομπέο: Αποχωρεί η «Μέρεντιθ» μετά από 17 χρόνια

Η 19η σεζόν του «Grey’s Anatomy» έρχεται αλλά η Έλεν Πομπέο… φεύγει. Αυτό άφησε να εννοηθεί το νέο τρέιλερ που ήρθε στη δημοσιότητα από το ABC για τη νέα σεζόν που έρχεται τον Φεβρουάριο. Το βίντεο δίνει μια μικρή γεύση από το «αντίο» της Μέρεντιθ Γκρέι στο νοσοκομείο «Gray Sloan Memorial». Αυτό σημαίνει ότι η Πομπέο θα φύγει από τη σειρά, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα και πρόκειται για μία μεγάλη αλλαγή, καθώς η σειρά επικεντρωνόταν σχεδόν αποκλειστικά στην ηρωίδα της.

Ωστόσο, πληροφορίες από ξένα sites αναφέρουν ότι υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί σε μερικά επεισόδια, χωρίς όμως να είναι βασικός χαρακτήρας. Το απόσπασμα από το 1ο επεισόδιο που έχει τον τίτλο «I’ll Follow the Sun» δείχνε τη Μέρεντιθ να αποχωρεί, μιας και προετοιμάζεται για ένα λαμπρό μέλλον μακριά από το Σιάτλ. Θα μετακομίσει στη Βοστώνη προκειμένου η κόρη της να παρευρεθεί σε ένα νέο σχολείο. Τα νέα επεισόδια του «Grey’s Anatomy» θα είναι διαθέσιμα από τις 23 Φεβρουαρίου, στο Hulu.

Ellen Pompeo's final #GreysAnatomy episode as a full-time cast member is coming very soon. Watch the preview of Meredith Grey's exit and get the details here. pic.twitter.com/Oa4nxaMbLg

— TVLine.com (@TVLine) November 11, 2022