Μουντιάλ 2022 – Πορτογαλία: Η λίστα με τους «26» του Φερνάντο Σάντος

Δεν υπάρχουν εκπλήξεις στη λίστα των «26» για το Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, που ανακοίνωσε απόψε (10/11) ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Πορτογαλίας, Φερνάντο Σάντος. Μια λίστα στην οποία κυριαρχεί το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο, που μπορεί να έφτασε τα 37 χρόνια αλλά εξακολουθεί να είναι απαραίτητος. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου έχει πλέον 144 γκολ με τη Μάντσεστερ ενώ στην καριέρα του έχει πετύχει 450 με τη Ρεάλ Μαδρίτης, 101 με τη Γιουβέντους και 5 με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Φυσικά η επίδοσή του είναι ρεκόρ, ενώ με 691 γκολ ακολουθεί ο Λιονέλ Μέσι.

Ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας θα είναι ο μόνος άνω των 30 ετών επιθετικός της ιβηρικής αποστολής, που χαρακτηρίζεται από μια αξιοπρεπή αλλαγή γενιάς με την κλήση του εξτρέμ της Μίλαν, Ραφαέλ Λεάο (23 ετών) και του σέντερ φορ της Μπενφίκα, Γκονσάλο Ράμος (21). Ανανέωση όμως υπάρχει και στην αμυντική γραμμή, με την πρώτη κλήση της αποκάλυψης της Μπενφίκα, Αντόνιο Σίλβα (19 ετών). Αντίθετα, δεν κλήθηκαν ο επιθετικός της Λίβερπουλ Ντιόγκο Ζότα (τραυματίας) και ο Ζοάο Μουτίνιο, καθώς η απόδοσή του στη Γουλβς ήταν πολύ κακή ως τώρα. Η Πορτογαλία, που μετέχει στον 8ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τις Γκάνα, Ουρουγουάη και Νότια Κορέα, πριν τη μετάβαση στο Κατάρ θα παίξει φιλικό αγώνα με τη Νιγηρία.

