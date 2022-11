Τζόκοβιτς ρόφημα: Σάλος με το ποτό στον αγώνα με τον Τσιτσιπά

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς εναντίον του Στέφανου Τσιτσιπά στον ημιτελικό του Paris Masters το Σάββατο, αρκετοί ήταν αυτοί που απόρησαν με το μυστηριώδες ρόφημα που του έφτιαξε υπό άκρα μυστικότητα ο φυσιοθεραπευτής του. Την ώρα που ο Νόβακ Τζόκοβιτς περίμενε κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής, ο φυσιοθεραπευτής του Ulises Badio, έφτιαξε ένα ρόφημα στις κερκίδες και στη συνέχεια το έδωσε σε ένα ball girl για να το παραδώσει στον Σέρβο πρωταθλητή. Μέχρι εδώ, τίποτα το κακό. Το περίεργο όμως είναι πως, όπως μπορεί να δει κανείς στο βίντεο που έχει γίνει viral στο Twitter με πάνω από 15 εκατομμύρια προβολές, κάποια στιγμή, ένα άλλο μέλος της ομάδας του Τζόκοβιτς έκρυψε τη θέα της κάμερας με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δει κανείς τι έβαζε μέσα στο ρόφημα, γεγονός που δημιούργησε καχυποψία σε πολλούς σχετικά με το τι θα μπορούσε να περιέχει το ποτό.

Το περιστατικό περιγράφηκε ως «εκπληκτικά ύποπτο»« και «παράξενο» από δύο δημοσιογράφους στο Twitter. Συγκεκριμένα, ο Ντάμιαν Ρέιλι, έγραψε: «Μπορεί κάποιος που γνωρίζει τένις να εξηγήσει τι συμβαίνει εδώ και γιατί γίνεται με αυτόν τον τρόπο; Φαίνεται απίστευτα ύποπτο» ενώ ο Τζον Γουέρθχαϊμ του Sports Illustrated σημείωσε πως δεν είναι παράνομο για τους παίκτες να δέχονται ποτά από την ομάδα τους στις κερκίδες. Ωστόσο, το ασυνήθιστο, όπως λέει, είναι ότι η ομάδα του μπλόκαρε τη θέα της κάμερας για να κρύψει τι αναμιγνύουν στο ποτό.

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA

Πολλά γράφτηκαν στο Twitter σχετικά με το τι μπορεί να περιείχε το ρόφημα αλλά και γιατί τόση μυστικοπάθεια, με την σύζυγο του Τζόκοβιτς, Ζελένα, να παίρνει θέση. «Δεν βλέπω τίποτα ύποπτο» έγραψε σε απάντηση. «Στην πραγματικότητα, βλέπω ανθρώπους που προσπαθούν να διαφυλάξουν την ιδιωτικότητά τους όσον αφορά τις δουλειές τους σε έναν κόσμο όπου όλοι αισθάνονται ότι έχουν κάθε δικαίωμα να σε σημαδεύουν με μια κάμερα όποτε θέλουν. Προφανώς, το να θέλεις/προσπαθείς να διαφυλάξεις την ιδιωτικότητά σου, σε κάνει ύποπτο στις μέρες μας». Σε μια αλληλεπίδραση στο Twitter, ένας χρήστης πρότεινε στον Τζόκοβιτς να προσλάβει ένα πρακτορείο δημοσίων σχέσεων για να αποφύγει τέτοιου είδους αντιδράσεις, μια ιδέα που φαίνεται να μην άρεσε και τόσο στην σύζυγό του Ζελένα.

«Θα μιλήσει όταν είναι έτοιμος να μιλήσει» απάντησε. «Όλη αυτή η ανοησία να αναγκάζουμε ανθρώπους να μιλήσουν για κάτι που δεν είναι έτοιμοι επειδή οι άλλοι είναι ανυπόμονοι, είναι παράλογη. Καλύτερα να μην μιλάτε. Προσέξτε περισσότερο τον εαυτό σας. Δεν είναι όλα όσα βλέπετε αμφιλεγόμενα. Θα μπορούσε να είναι κάτι ιδιωτικό. Επιτρέπεται αυτό;».

He will talk when he is ready to talk. This whole nonsense about making people speak about something they are not ready because OTHERS are unpatient is absurd. Sit a bit in silence. Mind yourself more. Not everything you see is controversial. It could be private. Is that allowed?

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νόβακ Τζόκοβιτς τραβάει την περιέργεια για ένα ρόφημα. Κατά τη διάρκεια της νικηφόρας πορείας του στο Wimbledon νωρίτερα φέτος, ο Τζόκοβιτς εθεάθη να εισπνέει από ένα μπουκάλι. Όταν ρωτήθηκε γι’ αυτό στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο πρωταθλητής του τένις γέλασε και είπε ότι ήταν ένα «μαγικό φίλτρο». «Θα κυκλοφορήσει ως ένα από τα προϊόντα συμπληρωμάτων, ας πούμε, που ετοιμάζω αυτή την περίοδο σχετικά με ροφήματα και κάποια άλλα πράγματα» είπε, προσθέτοντας: «Θα το δοκιμάσετε και θα μου πείτε πώς το νιώθετε. Μπορεί και να κερδίσετε το Wimbledon».

The mystery behind Novak Djokovic's seemingly bizarre habit involving a drink bottle during his Wimbledon matches appears to have been solved… pic.twitter.com/hG7n2c7fT6

— Need To Know (@NeedToKnow__NTK) July 7, 2022