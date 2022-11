ΝΒΑ: Φίλαθλος των Νικς πέτυχε τρίποντο από το κέντρο και κέρδισε ένα αυτοκίνητο

Ένα βράδυ που θα κάνει πολύ καιρό να ξεχάσει έζησε οπαδός των Νιού Γιορκ Νικς το Σάββατο όταν έφυγε από το Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν με ένα καινούργιο αυτοκίνητο!

Ο οπαδός των Νικς ο οποίος φορούσε μια φανέλα της ομάδας με τον αριθμό 3, τον οποίο φορούσε στο παρελθόν ο Τζον Σταρκς, κέρδισε ένα αυτοκίνητο μάρκας Kia επειδή πέτυχε τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου.

Στο βίντεο φαίνεται ο χαμός που επικράτησε όταν ο οπαδός των Νικς πέτυχε το τρίποντο με τους παίχτες της ομάδας να πανηγυρίζουν μαζί του.

Η καλή τύχη, όμως, έμεινε εκεί για τους Νικς καθώς γνώρισαν την ήττα με 133-118 από τους Μπόστον Σέλτικς με αποτέλεσμα το ρεκόρ τους στο ΝΒΑ να πέσει στο 4 νίκες – 5 ήττες.

DUDE AT THE KNICKS GAME JUST HIT A HALFCOURT SHOT TO WIN A CAR @Kia @TheGarden @nyknicks pic.twitter.com/EIJldh0T0e

— Knicks Memes (@KnicksMemes) November 6, 2022