Duran Duran κιθαρίστας: Ο Andy Taylor αποκάλυψε ότι έχει καρκίνο 4ου σταδίου

Ο Andy Taylor, o κιθαρίστας του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος Duran Duran, αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη 4ου σταδίου, κατά τη διάρκεια της ένταξης του συγκροτήματος στο «Rock & Roll Hall of Fame». «Πριν από τέσσερα χρόνια περίπου διαγνώστηκα με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη σταδίου 4», έγραψε ο Taylor. «Πολλές οικογένειες έχουν βιώσει το αργό κάψιμο αυτής της ασθένειας και, φυσικά, εμείς δεν διαφέρουμε». Η ανακοίνωση έγινε από τον Simon Le Bon, μέλος και frontman του συγκροτήματος, καθώς ο Taylor δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή. Ο Le Bon διάβασε μια επιστολή εκ μέρους του Taylor, όπου αποκάλυψε ότι παλεύει με την ασθένεια εδώ και χρόνια. Έχει την ασθένεια εδώ και τέσσερα χρόνια και δεν υπάρχει θεραπεία.

Ο Τέιλορ, ο οποίος είναι επίσης συνθέτης και παραγωγός και ήταν μέλος των The Power Station, πρόσθεσε: «Έτσι, μιλώ από την οπτική γωνία ενός οικογενειάρχη, αλλά με βαθιά ταπεινότητα, στο συγκρότημα, στους μεγαλύτερους θαυμαστές που μπορεί να έχει ένα συγκρότημα και σε αυτό το εξαιρετικό βραβείο». Η είσοδος των Duran Duran στο Hall of Fame επρόκειτο να λειτουργήσει ως επανένωση του συγκροτήματος, το οποίο σήμερα αποτελείται από τους Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor και Simon Le Bon.

“It is devastating news to find out that a colleague…not a colleague — a friend, one of our family — is not gonna be around for very long…I’m not gonna stand here and cry or anything, that would be inappropriate, but that’s what I feel like.” https://t.co/NbFvGAKUSZ

— Variety (@Variety) November 6, 2022