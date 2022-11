Πικέ τέλος: Βούρκωσε στο «αντίο» του από την ενεργό δράση

Ήταν η βραδιά του. Ο Ζεράρ Πικέ έδωσε το τελευταίο του ματς στο «Καμπ Νόου» και, πιθανότατα, το τελευταίο παιχνίδι της τεράστιας καριέρας του με τη Μπαρτσελόνα, η οποία νίκησε στο ρελαντί την Αλμερία (2-0) και ανέβηκε στη κορυφή της La Liga, στο +2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αν και με ματς περισσότερο. Ο Τσάβι επέλεξε τον «Γκέρι» ως βασικό και, μάλιστα, ο καλός του φίλος Σέρχιο Μπουσκέτς του παραχώρησε ευγενικά το περιβραχιόνιο του αρχηγού, για μια ενδεκάδα που μπορεί να θεωρηθεί βασική, έστω και με τον Μάρκος Αλόνσο πάλι ως κεντρικό αμυντικό. Ο Ρούμπι, με παρελθόν στους Μπλαουγκράνα, παρέταξε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για την Αλμερία, εστιάζοντας στην άμυνα, αφού ξεκίνησε με τρία στόπερ και με φουλ αμυντική προσέγγιση.

"I was born here and I will die here."

Το ματς της Μπαρτσελόνα με την Αλμερία ήταν το τελευταίο του Ζεράρ Πικέ στο «Καμπ Νόου», καθώς ο 35χρονος στόπερ αποφάσισε πως ήρθε η ώρα του να αποσυρθεί. Ο Ισπανός αμυντικός κατά την αλλαγή του αποθεώθηκε από τους περίπου 92.000 θεατές που βρέθηκαν στο γήπεδο και από τους συμπαίκτες του μετά το παιχνίδι. Ο Πικέ φανερά συγκινημένος πήρε το μικρόφωνο για να στείλει το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του και εξέφρασε για ακόμα μια φορά την αγάπη του στην ομάδα της καρδιάς του και τόνισε πως δεν είναι αντίο, καθώς κάποια στιγμή στο μέλλον θα επιστρέψει.

Piqué is in tears as he receives a standing ovation from the fans at the Camp Nou, while leaving the pitch.

Gracias Legend ❤️ #Sempr3 pic.twitter.com/xAGfk8wA41

