Ίρβινγκ – Nike: Τέλος η συνεργασία τους μετά τα αντισημιτικά σχόλια του παίκτη

Συνεχίζονται τα προβλήματα για τον μπασκετμπολίστα των Νετς, Κάιρι Ίρβινγκ, μετά από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα, στην οποία προσέφερε έναν σύνδεσμο σε ταινία που προωθεί αντισημιτικό περιεχόμενο. Μετά τον αποκλεισμό του από τις υποχρεώσεις της ομάδας του, η Nike αποφάσισε να αναστείλει τη συνεργασία που διατηρεί μαζί του τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, ο κολοσσός αθλητικών ειδών τόνισε πως δεν θα λανσάρει το νέο παπούτσι που φέρει το όνομά του και το οποίο αναμενόταν να γίνει διαθέσιμο αργότερα αυτό το μήνα.

Η εταιρεία, σε ανακοίνωσή της, σημείωσε: «Στη Nike, πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει χώρος για ρητορική μίσους και καταδικάζουμε κάθε μορφή αντισημιτισμού. Για το σκοπό αυτό πήραμε την απόφαση να αναστείλουμε τη σχέση μας με τον Κάιρι Ίρβινγκ με άμεση ισχύ και δεν θα λανσάρουμε πλέον το Kyrie 8. Είμαστε βαθιά λυπημένοι και απογοητευμένοι από την κατάσταση και τις επιπτώσεις της σε όλους».

Η κίνηση της Nike έρχεται μία ημέρα μετά την αποβολή του Ίρβινγκ από τους Νετς για τουλάχιστον πέντε παιχνίδια, επικαλούμενοι την «αποτυχία του Ίρβινγκ να αποκηρύξει τον αντισημιτισμό» είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε σε συναντήσεις με δημοσιογράφους.

Nets general manager says Kyrie Irving's apology is "not enough." https://t.co/4PtGvqn39h — Rolling Stone (@RollingStone) November 5, 2022

Η «συγγνώμη» του Ίρβινγκ

Λίγες ώρες μετά την έκδοση της αναστολής από τη Nike, ο Ίρβινγκ ζήτησε συγγνώμη στο Instagram, αναφέροντας: «Δημοσίευσα ένα ντοκιμαντέρ που περιείχε ορισμένες αντισημιτικές δηλώσεις, ψευδείς αφηγήσεις και γλώσσα που ήταν αναληθή και προσβλητική για την εβραϊκή φυλή/θρησκεία και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις μου. Είμαι ευγνώμων που έχω μια μεγάλη πλατφόρμα για να μοιράζομαι γνώσεις και θέλω να προχωρήσω μπροστά κάνοντας έναν ανοιχτό διάλογο για να μάθω περισσότερα και να αναπτυχθώ από αυτό».

Nike has announced it is suspending its relationship with Kyrie Irving "effectively immediately" and will not launch the new Kyrie 8 pic.twitter.com/Pr6lA7enl3 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 5, 2022

«Λυπάμαι που σας προκάλεσα πόνο»

Προς όλες τις εβραϊκές οικογένειες και κοινότητες που πληγώθηκαν και επηρεάστηκαν από τα όσα είπα, λυπάμαι που σας προκάλεσα πόνο και ζητώ συγγνώμη. Αρχικά αντέδρασα με συναίσθημα για όσους άδικα με χαρακτήρισαν ως αντισημίτη, αντί να επικεντρωθώ στη θεραπευτική διαδικασία των Εβραίων αδελφών μου που πληγώθηκαν από τα γεμάτα μίσος σχόλια που έγιναν στο ντοκιμαντέρ. Θέλω να διευκρινίσω οποιαδήποτε σύγχυση σχετικά με τη θέση μου στον αγώνα κατά του Αντισημιτισμού ζητώντας συγγνώμη για τη δημοσίευση του ντοκιμαντέρ. Δεν είχα καμία πρόθεση να δείξω ασέβεια σε οποιαδήποτε εβραϊκή πολιτιστική ιστορία σχετικά με το Ολοκαύτωμα ή να διαιωνίσω οποιοδήποτε μίσος. Μαθαίνω από αυτό το ατυχές γεγονός και ελπίζω να βρούμε κατανόηση μεταξύ μας. Δεν είμαι διαφορετικός από οποιονδήποτε άνθρωπο. Ψάχνω να βρω την αλήθεια και τη γνώση, γνωρίζω ποιος είμαι».