Κλόε Καρντάσιαν παιδί: Όσα είπε για την παρένθετη μητέρα του γιου της

Η Κλόε Καρντάσιαν μίλησε για την εμπειρία της με τη μητρότητα και δήλωσε πως δεν θέλει να κάνει άλλα παιδιά. Η σταρ της οικογένειας Καρντάσιαν βρέθηκε καλεσμένη στο «The Kelly Clarkson Show» και ρωτήθηκε αν θα ήθελε να μεγαλώσει την οικογένειά της. Η Κλόε έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύντροφό της Τρίσταν Τόμπσον, την 4χρονη σήμερα, Τρου και τον γιο της, ο οποίος ήρθε στη ζωή πριν δύο μήνες, μέσω παρένθετης μητέρας. «Έκλεισε το μαγαζί», είπε χιουμοριστικά η Κλόε Καρντάσιαν στην ερώτηση αν θέλει να κάνει άλλα παιδιά. Όπως είπε, νιώθει πλήρης με όσα έχει.

Khloe Kardashian, 38, says she is DONE having kids after welcoming a second child with love rat ex Tristan Thompson https://t.co/5QyEl3VqJQ

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 27, 2022