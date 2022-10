Ο λόγος που η Ταϊβάν ζήτησε βοήθεια από την Κίνα – Παρά τις τεταμένες σχέσεις

Η Ταϊβάν ζήτησε βοήθεια από Κινέζους κτηνιάτρους, για ένα αρσενικό πάντα που είναι σοβαρά άρρωστο. Ο Tuan Tuan είναι ένα γιγάντιο πάντα που το Πεκίνο δώρισε στην Ταϊβάν το 2008, μαζί με την σύντροφό του, Yuan Yuan. Από τότε τα δύο ζώα αποτελούν μεγάλο πόλο έλξης επισκεπτών στον ζωολογικό κήπο όπου ζουν.

Taipei Zoo is arranging for #panda experts from China to come to Taiwan to help examine 18-year-old male giant panda Tuan Tuan (團團) for his deteriorating health issues in recent months, zoo management said Friday. https://t.co/5rygW7MMTA

Όμως, το ηλικίας 18 ετών ζώο δεν είναι σε καλή κατάσταση και οι άνθρωποι του ζωολογικού υποψιάζονται ότι έχει όγκο στον εγκέφαλο. Έτσι, η Ταϊβάν κάλεσε κτηνιάτρους από την Κίνα, προκειμένου να βοηθήσουν τον άρρωστο Tuan Tuan.

.#Taiwan has applied for #Chinese #mainland experts to come to Taiwan to assist in the treatment of Tuan Tuan, the giant #panda donated by the #Chinese #mainland, who is suspected of suffering from a malignant brain tumor, according to Taiwan media. pic.twitter.com/El6reB5rAs

— Beijing Evening News (@BeijingEvening) October 28, 2022