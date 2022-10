Disney plus size: Η πρώτη πρωταγωνίστρια με παραπάνω κιλά

H Disney παρουσίασε την πρώτη plus size πρωταγωνίστριά της. Στην 85ετή ιστορία της στον κινηματογράφο, η εταιρεία δεν έχει επιλέξει ποτέ μία γυναίκα με παραπανίσια κιλά για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όλα αλλάζουν με την Bianca, όμως, μία μοναδική χορεύτρια «που παλεύει με την ίδια της την αντανάκλαση, ξεπερνώντας την αμφιβολία και το φόβο, διοχετεύοντας την εσωτερική της δύναμη, χάρη και ισχύ». Το Reflect σκηνοθετήθηκε από την Hillary Bradfield και αποτελεί μέρος του Short Circuit, μίας σειράς πειραματικών ταινιών μικρού μήκους.

