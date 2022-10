Μαράια Κάρεϊ – Χριστούγεννα: «Ήρθε σχεδόν η ώρα»

Η Μαράια Κάρεϊ είναι έτοιμη για την περίοδο των Χριστουγέννων. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά από tweets, στα οποία ακούγεται το τραγούδι της που κυκλοφόρησε το 1994 και σημείωσε τεράστια επιτυχία, «All I Want for Christmas is You». Το τραγούδι της 52χρονης καλλιτέχνιδας βρέθηκε στην κορυφή του βρετανικού singles chart για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2020, 26 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία. Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία μιας μπανιέρας, τριαντάφυλλα διακοσμημένα με τα αρχικά της «MC» και ένα λαμπερό κόκκινο φόρεμα απλωμένο στο πάτωμα, η Carey έγραψε στη λεζάντα της εικόνας: «Είναι σχεδόν η ώρα…».

Σύμφωνα με μια έκθεση του Economist το 2016, μέχρι εκείνη τη χρονιά το «All I Want for Christmas is You» είχε αποφέρει στην τραγουδίστρια 60 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα από την κυκλοφορία του σχεδόν δύο δεκαετίες πριν. Επιπλέον, σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, η τραγουδίστρια βγάζει 450.000 έως 750.000 λίρες κάθε Δεκέμβριο μόνο από το τραγούδι. Κατά το 2021, το διαχρονικό τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 των charts στο Billboard Hot 100. Το κλασικό κομμάτι, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο άλμπουμ της Κάρεϊ, «Merry Christmas» το 1994, αποτελεί το πιο εμπορικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών από γυναίκα καλλιτέχνη και ένα από τα πιο εμπορικά singles στην ιστορία της μουσικής.