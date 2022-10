Τούτσι ταινία: Όταν η Τζίνα Ντέιβις «έριξε χυλόπιτα» στον Τζακ Νίκολσον

Για την «χυλόπιτα» που «έριξε» κάποτε στον Τζακ Νίκολσον και την πολύτιμη φιλία της με τον Ντάστιν Χόφμαν μίλησε, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τζίνα Ντέιβις. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που συμπρωταγωνίστησε με τον Χόφμαν στην ταινία «Τούτσι» το 1982, είπε στο περιοδικό New Yorker ότι η συνεργασία της με τον χαρισματικό σταρ τη δίδαξε πολλά. Εκτός από τη συμβουλή που είχε δώσει ο κωμικός στη νεαρή τότε Ντέιβις «να διαβάζει πολλά βιβλία», φαίνεται πως της είχε μάθει και έναν εξαιρετικά χρήσιμο τρόπο να «αποκρούει» το φλερτ των θερμόαιμων ανδρών του Χόλιγουντ. Ειδικότερα, της είχε πει ότι αν κάποιος συμπρωταγωνιστής της άρχισε να την πολιορκεί στενά και εκείνη ήθελε να τον αποθαρρύνει, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εξής ατάκα: «Κοίτα, είσαι πολύ γοητευτικός, και θα το ήθελα πολύ, αλλά θα κατέστρεφε τη σεξουαλική ένταση ανάμεσά μας».

A very happy birthday to Geena Davis. Pictured here with Dustin Hoffman in Tootsie, 1982. pic.twitter.com/uycu17hBOc

— RetroCo (@Retro_Co) January 21, 2022