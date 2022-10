Ιγκουαΐν τελευταίο ματς: Αποσύρθηκε συγκινημένος ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής

Ο Γκονσάλο Ιγκουαΐν, αγωνίσθηκε για τελευταία φορά την Δευτέρα (17/10), τερματίζοντας μια εντυπωσιακή καριέρα, με τίτλους σε Ισπανία και Ιταλία, καθώς και την συμμετοχή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική Αργεντινής. Ο τελευταίος αγώνας του Ιγκουαΐν, έληξε με ήττα για την ομάδα του, την Ιντερ Μαϊάμι, από την πρωταθλήτρια του MLS, Νέα Υόρκη για τα πλέι οφ. «Το όνειρο τελείωσε, τώρα αρχίζει μια άλλη ζωή», είπε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο 34χρονος επιθετικός, ο οποίος γεννήθηκε στην πόλη Μπρεστ της δυτικής Γαλλίας, από Αργεντινό πατέρα και ποδοσφαιριστή και πρόσθεσε: «Ένιωθα ότι αυτό που αγαπούσα είχε τελειώσει. Ήταν η μισή μου ζωή, μια καριέρα 17 ετών».

Ο Ιγκουαΐν κατέκτησε τρεις τίτλους στην La Liga με την Ρεάλ Μαδρίτης, σκοράροντας 107 γκολ σε 190 αγώνες, πριν ενταχθεί στην Νάπολι, με τα «χρώματα» της οποίας, σημείωσε 71 γκολ σε 104 εμφανίσεις. Στην συνέχεια μετακόμισε στην Γιουβέντους και κατέκτησε δύο νταμπλ. Με 31 γκολ σε 75 εμφανίσεις για την εθνική Αργεντινής, ο Ιγκουαΐν βοήθησε την «αλμπισελέστε», να φθάσει στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014 και στον τελικό του Κόπα Αμέρικα το 2015. Ο διάσημος Αργεντινός είπε ότι θα ενδιαφερόταν για εκπαίδευση με αντικείμενο το «mental coaching».

What an incredible career 👏

An emotional Gonzalo Higuain after playing his final game. 🇦🇷 pic.twitter.com/m99OiDKkun

— Major League Soccer (@MLS) October 18, 2022