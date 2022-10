Αποσύρεται ο Ιγκουαΐν: Ο Αργεντινός επιθετικός έκανε την ανακοίνωση

Η στιγμή του αποχαιρετισμού από τα γήπεδα πλησιάζει για τον Γκονσάλο Ιγκουαΐν. Ο Αργεντινός διεθνής επιθετικός θα ολοκληρώσει τη σπουδαία καριέρα του όταν λήξει το συμβόλαιό του στο MLS με την Ιντερ Μαϊάμι, σε ηλικία 35 ετών. Ο πρώην επιθετικός των Νάπολι, Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους και Μίλαν έχει 125 γκολ στην καριέρα του σε 224 συνολικά εμφανίσεις στην Ιταλία. Ο Αργεντινός στράικερ, που τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες με δάκρια στα μάτια πως «κρεμάει» τα παπούτσια του στο τέλος της σεζόν, παραχωρώντας συνέντευξη Τύπου, που οργάνωσε η Ιντερ Μαϊάμι, παρουσία της οικογένειάς του.

Ο «Πιπίτα» είχε σημαντική καριέρα στην Ισπανία με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου πέτυχε 121 γκολ σε 264 συμμετοχές, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Ιταλία για να αγωνιστεί αρχικά με τη φανέλα της Νάπολι και εν συνεχεία με αυτές της Γιουβέντους και της Μίλαν. Το 2019 μετακινήθηκε ως δανεικός στην Τσέλσι όπου σε 18 ματς πέτυχε 5 γκολ. Επιπλέον, ο Ιγκουαΐν έχει αγωνιστεί 75 φορές με την Αργεντινή πετυχαίνοντας 31 γκολ. Ο διάσημος φορ ξεκίνησε την καριέρα του αγωνιζόμενος στην Ρίβερ Πλέιτ. Όταν αποσυρθεί θα μπορεί να καυχιέται για την κατάκτηση 3 πρωταθλημάτων, 3 Κυπέλλων Ιταλίας κι ενός Σούπερ Καπ Ιταλίας, καθώς και 3 πρωταθλημάτων Ισπανίας, 2 Σούπερ Καπ κι ενός Κυπέλλου Ισπανίας με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως και του Europe League με την Τσέλσι.

