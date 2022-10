The Crown Season 5 – αντιδράσεις: Οργή στο Μπάκιγχαμ για τη νέα σεζόν

Ο νέος κύκλος της σειράς The Crown του Netflix, πρόκειται να παρουσιάσει τις τελευταίες στιγμές της πριγκίπισσας Νταϊάνας πριν από τον τραγικό θάνατό της στο Παρίσι, κάτι που προκαλεί οργή στο παλάτι και τους βασιλικούς θαυμαστές. Σύμφωνα με την The Sun, ο 5ος κύκλος της πετυχημένης σειράς, που θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Νοεμβρίου, θα καλύψει τις ημέρες, ακόμη και τις ώρες πριν από τον τραγικό θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνας σε αυτοκινητιστικό στο Παρίσι τον Αύγουστο του 1997. Η σειρά βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με επικρίσεις για άλλες σκηνές που πρόκειται να εμφανιστούν στον νέο κύκλο, μεταξύ των οποίων η παρουσίαση του βασιλιά Καρόλου ως άπιστου ραδιούργου που συνωμοτούσε εναντίον της ίδιας του της μητέρας αλλά και του «ειδυλλίου» του πρίγκιπα Φίλιππου με την στενή του φίλη Πένι Ρόμσεϊ, με πολλούς να κάνουν λόγο για ντροπή, ιδίως μετά τον πρόσφατο θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ένας βασιλικός εμπειρογνώμονας, ο επίσημος βιογράφος της βασιλομήτωρ, χαρακτήρισε τη σειρά ως «απεχθή» και «σκόπιμα επιζήμια» αναφερόμενος στην σκηνή όπου ο πρίγκιπας Κάρολος λέει στη βασίλισσα πως θα έπρεπε να την «ρίξουν στην φυλακή« επειδή είναι «κακή μητέρα». Το Netflix βέβαια, από την πλευρά του τονίζει συστηματικά πως η σειρά δεν αποτυπώνει τα πραγματικά γεγονότα, αλλά είναι προϊόν μυθοπλασίας.

New season, new decade, new cast. A first look at Season Five of The Crown, arriving 9th November. pic.twitter.com/dBa8VXSUGH

— The Crown (@TheCrownNetflix) October 14, 2022