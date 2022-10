Σεξ με μαθητή: Προπονήτρια σε Λύκειο δήλωσε ένοχη στις καταγγελίες

Μια πρώην βοηθός καθηγητή και προπονήτρια σόφτμπολ σε λύκειο στο Οχάιο των ΗΠΑ δήλωσε ένοχη στις καταγγελίες ότι είχε αναπτύξει σεξουαλική σχέση με έναν μαθητή, τον οποίο μάλιστα φέρεται να εκλιπαρούσε να μην την καταγγείλει στις αρχές. Η 31χρονη Άσλεϊ Ρίσον βρίσκεται αντιμέτωπη με φυλάκιση 5 ετών επειδή έκανε σεξ με τον 17χρονο μαθητή. Μάλιστα, φέρεται να είχε σεξουαλικές σχέσεις με τον ανήλικο τουλάχιστον 8 φορές τον Απρίλιο του 2021.

«Παράλληλα με όσα μας λέει το παιδί, έχουμε ηχογραφήσεις ανάμεσα στην ίδια και το παιδί όπου η Ρίσον κάνει πολλές ενοχοποιητικές δηλώσεις ρωτώντας, παρακαλώντας το παιδί να μην την καταγγείλει στις αρχές», δήλωσε η βοηθός εισαγγελέα του Οχάιο. Η καταγγελία έγινε στο γραφείο του σερίφη στις 3 Μαΐου 2021 και η Ρίσον παραιτήθηκε από τη δουλειά της στο σχολείο της ίδια ημέρα. Πιστεύεται ότι είχε σεξουαλική επαφή μόνο με ένα θύμα. Η Ρίσον άρχισε να εργάζεται στην περιοχή τον Αύγουστο του 2015 και ήταν προπονήτρια στη γυναικεία ομάδα σόφτομπολ και στις ομάδες μπάσκετ. Στις 16 Νοεμβρίου αναμένεται να της ανακοινωθεί η ποινή της.

