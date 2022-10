Μπάιντεν – εισβολή στο Καπιτώλιο: «Συνταρακτικός» ο φάκελος της εξεταστικής επιτροπής

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε χθες, Σάββατο, “συγκλονιστικές” τις πρόσφατες μαρτυρίες και τα μαγνητοσκοπημένα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τους νομοθέτες που έχουν επιφορτιστεί με την έρευνα για την επίθεση στο Καπιτώλιο το 2021, μεταξύ των οποίων βρισκόταν κυρίως ένα βίντεο στο οποίο οι ηγέτες της Βουλής των Αντιπροσώπων ζητούν βοήθεια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη διάρκεια στάσης που έκανε για παγωτό στο Όρεγκον, όπου συμμετέχει στην προεκλογική εκστρατεία της υποψήφιας των Δημοκρατικών Τίνα Κότεκ για την θέση του κυβερνήτη, ο Μπάιντεν χαρακτήρισε “συνταρακτικό αρκετά” τον φάκελο που παρουσίασαν τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία ερευνά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Δημοκρατικού προέδρου.

A video played by the January 6 committee shows how the tweet Trump posted after the Capitol had been breached criticizing Pence for not helping him overturn the election prompted "hang Mike Pence!" chants pic.twitter.com/SnYd1AU5lz — Aaron Rupar (@atrupar) June 10, 2022

«Η μαρτυρία και το βίντεο είναι συγκλονιστικά»

“Πιστεύω ότι η μαρτυρία και το βίντεο είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Και κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην κάνω σχόλια και να δω τι συνέβη. Όμως αυτό είναι (…) πιστεύω ότι αυτό είναι συγκλονιστικό”, δήλωσε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους. “Ωστόσο αν πω περισσότερα από αυτό, θα με ρωτήσετε -και δικαίως- αν προσπαθώ να επηρεάσω τον γενικό εισαγγελέα (Μέρικ Γκάρλαντ). Δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν έχω μιλήσει καθόλου μαζί του”, πρόσθεσε.

Την Πέμπτη η εξεταστική επιτροπή της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων για την επίθεση στο Καπιτώλιο, η οποία αποτελείται από 7 Δημοκρατικούς και 2 Ρεπουμπλικανούς, δημοσιοποίησε βίντεο το οποίο δείχνει αξιωματούχους του Κογκρέσου να ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια κατά τη διάρκεια της εισβολής.

Take 7 minutes to watch House Speaker Nancy Pelosi, Senate Majority Leader Chuck Schumer, Senate Minority Leader Mitch McConnell and others respond to the Capitol insurrection in previously unseen footage. pic.twitter.com/qFDdLSuMmM — The Recount (@therecount) October 13, 2022

Τι συνέβη στην τελευταία ακρόαση της εξεταστικής επιτροπής

Στην τελευταία ακρόαση της εξεταστικής επιτροπής πριν από τις κρίσιμης σημασίας ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο στις ΗΠΑ, οι νομοθέτες έδειξαν βίντεο, που δεν είχαν δοθεί μέχρι σήμερα στη δημοσιότητα, της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι κι άλλων που είχαν μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος. Ένα από τα βίντεο που παρουσιάστηκαν, κάποια από τα οποία είχε παραχωρήσει η οικογένεια της Πελόζι, την δείχνει να μιλάει στο τηλέφωνο με τον Ρεπουμπλικανό πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς.

“Όταν του μίλησα, είπα, ‘φοβάμαι τόσο πολύ για σένα που συνεχίζεις να είσαι ακόμη στο Καπιτώλιο”, δήλωσε χθες η Πελόζι σε σχόλια που έκανε στη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Πενς της απάντησε ότι η μυστική υπηρεσία πίστευε πως θα προσέλκυε μεγαλύτερη προσοχή αν αυτός και η συνοδεία του έφευγαν από το Καπιτώλιο, πρόσθεσε η Πελόζι. “Ένας Θεός ξέρει τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν αυτή η συνοδεία έβγαινε εκεί έξω”, σημείωσε.

The Select Committee obtained a text message that one rally organizer sent on January 4th: "POTUS is going to have us march there/the Capitol." pic.twitter.com/bg0pmW3r37 — January 6th Committee (@January6thCmte) October 13, 2022

Κλήτευση του Τραμπ

Η εξεταστική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, που απαρτίζεται από επτά Δημοκρατικούς και δύο Ρεπουμπλικάνους, ψήφισε ομόφωνα την Πέμπτη υπέρ της κλήτευσης του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ να καταθέσει ενόρκως για την επίθεση στο Καπιτώλιο. Σε περίπτωση που ο Τραμπ δεν συμμορφωθεί, τότε θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης. Ο Τραμπ χαρακτήρισε “φιάσκο” την εξεταστική επιτροπή της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, λίγη ώρα αφότου αυτή ψήφισε ομόφωνα υπέρ της κλήτευσής του για να καταθέσει ενόρκως σχετικά με τον ρόλο του στα αιματηρά γεγονότα.