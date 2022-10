Ντόναλντ Τραμπ – Κογκρέσο: Ο πρώην πρόεδρος καλείται να καταθέσει για την εισβολή στο Καπιτώλιο

Οι Αμερικανοί βουλευτές που ερευνούν την εισβολή της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο ψήφισαν ομόφωνα την Πέμπτη για την κλήτευση του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια δημόσιας ακρόασης από την επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που είχε υποσχεθεί να αποκαλύψει νέα στοιχεία για την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου. Και τα εννέα μέλη της επιτροπής (επτά Δημοκρατικοί και δύο Ρεπουμπλικάνοι) ψήφισαν υπέρ της κλήτευσης, προκειμένου ο Τραμπ να καταθέσει ενόρκως και να προσκομίσει έγγραφα σχετικά με όσα έγιναν στις 6 Ιανουαρίου 2021. Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, η μη συμμόρφωση με κλήτευση του Κογκρέσου για κατάθεση ή προσκόμιση εγγράφων, είναι πλημμέλημα, που τιμωρείται με φυλάκιση από έναν έως 12 μήνες.

Αν η επιτροπή ζητήσει κλήτευση και αυτή αγνοηθεί, η ολομέλεια της Βουλής καλείται να ψηφίσει εάν θα παραπέμψει την υπόθεση στο υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να αποφασίσει αν θα απαγγείλει κατηγορίες. Η εξεταστική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ερευνά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν.

