Καπιτώλιο τώρα – εισβολή: Νεκρή η γυναίκα που πυροβολήθηκε, νέο μήνυμα Τραμπ

Πρωτόγνωρες σκηνές χάους διαδραματίστηκαν στην Ουάσιγκτον, καθώς εκατοντάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο. Πρόκειται για απίστευτες εικόνες ντροπής για τη Δημοκρατία των ΗΠΑ, με πολίτες και αστυνομικούς να τραυματίζονται στο αμερικανικό Κογκρέσο, ενώ τέσσερις άνθρωποι είναι νεκροί, μεταξύ αυτών και η γυναίκα που δέχθηκε σφαίρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του NBC, η γυναίκα που πυροβολήθηκε κατά την εισβολή των διαδηλωτών στο Καπιτώλιο υπέκυψε στα τραύματά της. Επρόκειτο για μία γυναίκα από το Σαν Ντιέγκο, βετεράνο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και φανατική οπαδό του Τραμπ.

Το ίδιο μέσο αναφέρει πως πολλοί αστυνομικοί έχουν επίσης τραυματιστεί. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται και ένας 24χρονος οπαδός που έπεσε από τα κάγκελα έξω από το Καπιτώλιο, ενώ διαδήλωνε όπως χιλιάδες άλλοι. Ο άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος, περίπου 10 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Τις εικόνες-σοκ καταδίκασαν ηγέτες από όλο τον πλανήτη, αλλά και σχεδόν άπαντες στις ΗΠΑ: από τον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν μέχρι τον υπουργό Εξωτερικών του Τραμπ, Μάικ Πομπέο, αλλά και τον αντιπρόεδρό του, Μάικ Πενς.

Η Δημοκρατία στις ΗΠΑ, μετά την εισβολή οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, με συνέπεια να διακοπεί η συνεδρίαση του Κογκρέσου για την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος και να φυγαδευτούν οι βουλευτές, ζει τις πιο σκοτεινές εικόνες. Περίπου τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάς μέλη της Εθνοφρουράς μπήκαν στο Καπιτώλιο, μετά από εντολή του Μάικ Πεν, και όχι του Ντόναλντ Τραμπ. Περίπου μισή ώρα αργότερα αξιωματούχος έκανε γνωστό ότι «το Καπιτώλιο είναι ασφαλές».

A young woman was just shot in the neck right besides me in the Capitol Building pic.twitter.com/hLQo4IP8J1 — Tayler Hansen (@TaylerUSA) January 6, 2021

.@edokeefe & @MajorCBS discuss the role of race in Capitol unrest: "If this even had a hint of diversity to it, it would've been handled different. Because overwhelmingly — we've seen it with our own eyes all day — this is a predominantly White crowd" https://t.co/wTKxzqRZ1s pic.twitter.com/wi3sX2gr0r — CBS News (@CBSNews) January 6, 2021

Breaking News: The Capitol has been secured, a top security official said, hours after a pro-Trump mob stormed the building. It remained unclear when lawmakers would be able to return. https://t.co/z0Y5njV4DD — The New York Times (@nytimes) January 6, 2021

Καπιτώλιο τώρα – εισβολή: Η Εθνοφρουρά στους δρόμους

Μέλη της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον και από τις γειτονικές πολιτείες της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ κινητοποιήθηκαν σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της τάξης στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα υπό το πρίσμα της εξέγερσης διαδηλωτών, υποστηρικτών του προέδρου Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές. Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, ενημέρωσε έπειτα από τηλεφωνικές συνδιαλέξεις της με τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς και άλλους ότι η διαδικασία κύρωσης της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές θα συνεχιστεί κανονικά.

«Ο σκοπός μας θα επιτευχθεί», τόνισε η Πελόζι σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα, σημειώνοντας πως αδημονεί να δει τα μέλη του Κογκρέσου «αργότερα απόψε». Η διαδικασία, ανέφερε, θα ξεκινήσει αφού η αστυνομία ενημερώσει πως ο χώρος του Καπιτωλίου είναι ασφαλής. Ηδη, οι γερουσιαστές επέστρεψαν στο Καπιτώλιο μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν από την εισβολή των οπαδών του Τραμπ, που προκάλεσε χάος στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

‘Απόπειρα πραξικοπήματος’

Αρκετά εκλεγμένα μέλη του Κογκρέσου καταγγέλλουν «απόπειρα πραξικοπήματος» με επικεφαλής τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι κατάφεραν να εισβάλουν στο Καπιτώλιο. «Είμαστε μάρτυρες μιας απόπειρας πραξικοπήματος, που ενθαρρύνεται από τον εγκληματία του Λευκού Οίκου. Είναι καταδικασμένη να αποτύχει», ανέφερε στο Twitter ο Δημοκρατικός βουλευτής Γουίλιαμ Πασκρέλ, αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.

Senators are heading back to the Capitol now pic.twitter.com/VIdenHtqSO — Alan He (@alanhe) January 7, 2021

Holy shit they’re literally breaking into the Capitol pic.twitter.com/y3WWefJsej — Joshua Potash (@JoshuaPotash) January 6, 2021

Καπιτώλιο εισβολή: Κατέστρεψαν εξοπλισμό του ZDF και του AP

Ούτε οι δημοσιογράφοι γλίτωσαν από το μένος των διαδηλωτών του Τραμπ έξω από το Καπιτώλιο. Αρκετοί ήταν αυτοί που επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους και μάλιστα άρπαξαν τον εξοπλισμό τους, καταστρέφοντάς τον. Το Associated Press και το γερμανικό ZDF ήταν τα μέσα ενημέρωσης που «πλήρωσαν» την οργή των διαδηλωτών, οι οποίοι φώναζαν για «γαμ… fake news», σπάζοντας κάμερες και ό,τι άλλο εξοπλισμό είχαν μαζί τους. Οι υποστηρικτές του Τραμπ απομάκρυναν τους δημοσιογράφους και τους συνεργάτες τους, σπάζοντας τα πάντα.

Trump loyalists attacking media and destroying their equipment. U.S. President Trump labeled journalists & news media, 'the enemy of the people' earlier. (📹@Julio_Rosas11) #DCProtests #Capitol pic.twitter.com/uIV4zT7fbt — Anonymous 👥 (@YourAnonCentral) January 6, 2021

Καπιτώλιο εισβολή: Διάγγελμα Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν, σε διάγγελμά του, κάλεσε τον Τραμπ να βγει Live στην τηλεόραση και να δηλώσει πίστη στο Σύνταγμα των ΗΠΑ. «Οι σκηνές που βλέπουμε δεν αντανακλούν τις αξίες της Αμερικής. Μικρός αριθμός ακραίων έχει προκαλέσει χάος και αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα», τόνισε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Με έχετε ακούσει και προηγούμενα να λέω ότι τα λόγια ενός προέδρου έχουν μεγάλη σημασία. Να βγει ο Τραμπ στην τηλεόραση και να ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Τζο Μπάιντεν. «Είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος για όσα συμβαίνουν στο Έθνος μας. Έχουμε φτάσει σε μία σκοτεινή περίοδο για τη Δημοκρατία μας. Η δουλειά των επόμενων τεσσάρων χρόνων πρέπει να είναι η ανάσταση της δημοκρατίας με σεβασμό στο κράτος δικαίου. ο ρόλος της πολιτικής είναι να λύνουμε προβλήματα και όχι να φτάνουμε σε σκηνές χάους», πρόσθεσε.

“Η Δημοκρατία είναι εύθραυστη και απαιτεί ηγέτες που δεν είναι αφοσιωμένοι στην αναζήτηση της δικής τους ισχύος. Σε μια δημοκρατία 250 χρόνων μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα από αυτά που είδαμε σήμερα. Θυμάμαι τα λόγια του Λίνκολν αναφορικά με το πως η δημοκρατία θα πρέπει να υπηρετείται από τους πατέρες του Έθνους. Ο Τραμπ να βγει μπροστά. Ο θεός να ευλογεί όσους προσπαθούν να επιβάλλουν την τάξη στην Ουάσινγκτον», συμπλήρωσε.

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

Καπιτώλιο εισβολή: Παρέμβαση Τραμπ

Λίγο αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δικό του μήνυμα, δήλωσε: «Ξέρω ότι πονάτε, είχαμε μια εκλογή που εκλάπη από εμάς και όλοι το γνωρίζουν. Αλλά πρέπει να πάτε σπίτι τώρα, πρέπει να έχουμε ειρήνη, να σεβαστούμε τους εκπροσώπους του νόμου και της τάξης». Με βιντεοσκοπημένο του μήνυμα έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν το Καπιτώλιο. «Ξέρω ότι πονάτε, είχαμε μια εκλογή που εκλάπη από εμάς και όλοι το γνωρίζουν. Αλλά πρέπει να πάτε σπίτι τώρα, πρέπει να έχουμε ειρήνη, να σεβαστούμε τους εκπροσώπους του νόμου και της τάξης» ακούγεται να λέει στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τον εκτροχιασμό των διαδηλωτών του που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

«Δεν υπήρξε άλλη περίοδος σαν αυτή που κάτι τέτοιο συνέβη, που μας πήραν από εμάς. Υπήρξε νοθεία στις εκλογές, αλλά δεν μπορούμε να παίξουμε στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να έχουμε ειρήνη» συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Πηγαίνετε σπίτι, σας αγαπάμε, είστε πολύ ξεχωριστοί, βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε τον τρόπο που συμπεριφέρονται σε άλλου, που είναι τόσο κακοί και μοχθηροί… ξέρω πως νιώθετε, αλλά πηγαίνετε σπίτι και πηγαίνετε σπίτι εν ειρήνη» είπε κλείνοντας ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος.

Νέο μήνυμα

Με δεύτερο μήνυμα ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους υποστηρικτές του να επιστρέψουν στα σπίτια τους ειρηνικά, ενώ τους παρότρυνε να θυμούνται “αυτή την ημέρα για πάντα”. “Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν όταν μια ιερή μεγαλειώδης εκλογική νίκη απομακρύνεται τόσο ανεπιθύμητα και με τόση κακία από τους μεγάλους πατριώτες που έχουν υποστεί κακή και άδικη μεταχείριση τόσο καιρό. Πηγαίνετε σπίτι με αγάπη και ειρήνη. Θυμηθείτε αυτήν την ημέρα για πάντα!”, έγραψε στο Twitter o Τραμπ.

Καπιτώλιο εισβολή: Twitter Facebbok κλείδωσαν τον λογαριασμό Τραμπ

Σε μία κίνηση πρωτοφανή, το Τwitter αποφάσισε να κλειδώσει για τουλάχιστον 12 ώρες τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ! Με αφορμή τα επεισόδια που έλαβαν μέρος στο Καπιτώλιο, αλλά και αναρτήσεις του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, η ιστοσελίδα αποφάσισε να «εξαφανίσει» τουλάχιστον τρία ποσταρίσματά του από τη ροή και ανακοίνωσε πως τις επόμενες 12 ώρες θα παραμείνει κλειδωμένος ο λογαριασμός του! Μάλιστα, σε περίπτωση που δεν βγουν εντελώς από το προφίλ του Τραμπ (δεν σβηστούν από τον ίδιο, δηλαδή), τότε ο λογαριασμός θα παραμείνει κλειδωμένος, ενώ σημειώνει πως αν συνεχίζει να παραβιάζει τους κανόνες, τότε θα έρθει και μόνιμος αποκλεισμός από την πλατφόρμα.

Το μήνυμα της πλατφόρμας

«Ως αποτέλεσμα της άνευ προηγουμένου και συνεχιζόμενης βίαιης κατάστασης στην Ουάσιγκτον, DC, απαιτήσαμε την απομάκρυνση τριών tweets του Ντόναλντ Τραμπ που δημοσιεύτηκαν νωρίτερα σήμερα για επανειλημμένες και σοβαρές παραβιάσεις της πολιτικής μας για την ακεραιότητα των πολιτών. Αυτό σημαίνει πως ο λογαριασμός θα παραμείνει κλειδωμένος για 12 ώρες από τη στιγμή που απομακρυνθούν αυτά τα Tweets. Αν δεν απομακρυνθούν, ο λογαριασμός θα παραμείνει κλειδωμένος. Αν συνεχιστούν οι παραβιάσεις των κανονισμών, θα οδηγηθούμε σε μόνιμο αποκλεισμό του λογαριασμού» αναφέρει το Twitter στην ανακοίνωσή του.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021

Και το Facebook κλείδωσε τον λογαριασμό του Τραμπ

Λίγο αργότερα ήταν σειρά του Facebook να προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση. Η ιστοσελίδα ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά τον λογαριασμό του, έπειτα από τη βίαιη εισβολή οπαδών του μεγιστάνα στο Καπιτώλιο προκειμένου να εμποδιστεί η κύρωση από το Κογκρέσο της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. «Καταγράψαμε στη σελίδα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δύο παραβιάσεις των όρων χρήσης οι οποίες οδήγησαν στην αναστολή» της λειτουργίας του λογαριασμού του «για 24 ώρες,» πράγμα που σημαίνει ότι «δεν θα έχει τη δυνατότητα να κάνει αναρτήσεις στην πλατφόρμα» την περίοδο αυτή, διευκρίνισε η διαχείριση του Facebook σε ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα διαχειριστές αφαίρεσαν από τον ιστότοπο βίντεο στο οποίο ο μεγιστάνας καλούσε τους οπαδούς του να «γυρίσουν στα σπίτια τους» αλλά επαναλάμβανε τον αναπόδεικτο ισχυρισμό του ότι του «έκλεψαν» την εκλογική νίκη.

Καπιτώλιο εισβολή: Οι αντιδράσεις

Για «ημέρα ντροπής» έκανε λόγο ο Μπαράκ Ομπάμα για την εισβολή στο Καπιτώλιο, κατηγορώντας ευθέως τον Ντόναλντ Τραμπ ως υποκινητή των επεισοδίων. Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά πως «η Ιστορία σωστά θα θυμάται τη σημερινή βία στο Καπιτώλιο, που υποκινήθηκε από έναν εν ενεργεία πρόεδρο, ως μια στιγμή μεγάλη ντροπής για το έθνος μας. Αλλά θα κοροϊδευόμασταν αν το θεωρούσαμε έκπληξη».

Η δήλωση του Ομπάμα:

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya — Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2021

Καπιτώλιο: Μπιλ Κλίντον

Ο Μπιλ Κλίντον επιτέθηκε με τη σειρά του στον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ευθέως για την εισβολή στο Καπιτώλιο. Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος καταδίκασε την «επίθεση άνευ προηγουμένου» εναντίον των αμερικανικών θεσμών από τους οπαδούς του απερχόμενου Ρεπουμπλικανού προέδρου και τη διακοπή της διαδικασίας κύρωσης από το Κογκρέσο της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Αυτή η επίθεση τροφοδοτήθηκε από τέσσερα και πλέον χρόνια δηλητηριώδους πολιτικής, εσκεμμένης διασποράς παραπληροφόρησης, διχασμού. Το σπίρτο το άναψε ο Ντόναλντ Τραμπ», κατήγγειλε ο Κλίντον σε αναρτήσεις του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter

Today we faced an unprecedented assault on our Capitol, our Constitution, and our country.



The assault was fueled by more than four years of poison politics spreading deliberate misinformation, sowing distrust in our system, and pitting Americans against one another. — Bill Clinton (@BillClinton) January 7, 2021

Καπιτώλιο: Παραιτήθηκε η επικεφαλής του προσωπικού της Μελάνια Τραμπ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και εντός του Λευκού Οίκου, καθώς μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο παραιτήθηκε η επικεφαλής του προσωπικού της Μελάνια Τραμπ. Η Στέφανι Γκρίσαμ, που ήταν από τις παλαιότερες συνεργάτιδες της διοίκησης Τραμπ, υπέβαλε την παραίτησή της, η οποία μάλιστα έχει άμεση ισχύ, όπως αναφέρει το CNN. Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, η Γκρίσαμ αρνήθηκε να κάνει δήλωση κατά των επεισοδίων και στη συνέχεια προχώρησε σε παραίτηση.

Η Γκρίσαμ από το 2015 συνεργάζεται με τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν ήταν υποψήφιος για την προεδρία, και τον Μάρτιο του 2017 η Μελάνια την προσέλαβε ως επικεφαλής για το προσωπικό στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Αποτελούσε προστάτιδα και υπερασπίστρια της όποιας κριτικής δεχόταν κατά καιρούς η Μελάνια, ενώ στο παρελθόν υπηρέτησε ως υπεύθυνη επικοινωνίας, μεταξύ άλλων, μέχρι που την αντικατέστησε η Κέιλι Μακ Ενάνι. Λίγες ώρες αργότερα παραιτήθηκε και δεύτερο μέλος της ομάδας του προσωπικού της Μελάνια Τραμπ. Ο λόγος για την Αννα Νικίτα Νισέτα, η οποία όπως και η Γκρίσαμ, αποσύρθηκε αμέσως από τα καθήκοντά της.

Καπιτώλιο: Τζορτζ Μπους

Ο Τζορτζ Μπους καταδίκασε τη βία στο Καπιτώλιο, μιλώντας για «εξέγερση» και κάνοντας κριτική για «απερίσκεπτη συμπεριφορά» ορισμένων νομοθετών από την ημέρα των αμερικανικών εκλογών. «Η Λόρα κι εγώ παρακολουθούμε τις σκηνές χάους που εκτυλίσσονται στην έδρα της κυβέρνησης του έθνους μας με δυσπιστία και απογοήτευση. Είναι ένα ενοχλητικό και θλιβερό θέαμα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αμφισβητούνται τα εκλογικά αποτελέσματα σε μια δημοκρατία μπανανίας -όχι στη δημοκρατία μας», δήλωσε ο πρώην Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, που στη συνέχεια έκανε επίθεση στον Τραμπ, χωρίς να τον κατονομάσει, κάνοντας λόγο για «έλλειψη σεβασμού» στην επιβολή του νόμου.

Είμαι απογοητευμένος

«Είμαι απογοητευμένος από την απερίσκεπτη συμπεριφορά ορισμένων πολιτικών ηγετών από τις εκλογές και από την έλλειψη σεβασμού που φαίνεται σήμερα για τους θεσμούς μας, τις παραδόσεις μας και την επιβολή του νόμου μας. Η βίαιη επίθεση στο Καπιτώλιο -και η αναστάτωση μιας Συνταγματικής Συνέλευσης με εντολή του Συνέδρου- πραγματοποιήθηκε από ανθρώπους των οποίων τα πάθη έχουν εμμονή με ψεύτικες και ψευδείς ελπίδες». Στη συνέχεια ο Τζορτζ Μπους έκανε λόγο για σοβαρή ζημιά στη φήμη της χώρας.

«Η εξέγερση θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά το έθνος και τη φήμη μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι θεμελιώδης ευθύνη κάθε πατριώτη να υποστηρίζει το κράτος δικαίου. Για εκείνους που είναι απογοητευμένοι από τα αποτελέσματα των εκλογών: Η χώρα μας είναι πιο σημαντική από την πολιτική της στιγμής. Αφήστε τους αξιωματούχους που εκλέγονται από το λαό να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους και να εκπροσωπήσουν τις φωνές μας με ειρήνη και ασφάλεια. Είθε ο Θεός να συνεχίσει να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Ο Μπους ανακοίνωσε ότι θα παρευρεθεί στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου.

Καπιτώλιο εισβολή: Χαστούκι Πομπέο σε Τραμπ

Ο Μάικ Πομπέο στράφηκε κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς καταδίκασε την εισβολή των διαδηλωτών στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Αμερική είναι καλύτερη από αυτό που είδαμε σήμερα. «Όλα όσα έγιναν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ σήμερα είναι απαράδεκτα. Η ανομία και οι ταραχές -εδώ ή σε όλο τον κόσμο- είναι πάντα απαράδεκτες. Έχω ταξιδέψει σε πολλές χώρες και υποστηρίζω πάντα το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να διαμαρτύρεται ειρηνικά για τις πεποιθήσεις και τα πιστεύω του.

Η βία όμως, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των άλλων -συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που φροντίζουν για την ασφάλεια όλων μας- είναι απαράδεκτη και εδώ και στο εξωτερικό. Ας φέρουμε τη δικαιοσύνη για τους εγκληματίες που εμπλέκονται σε αυτές τις ταραχές. Η Αμερική είναι καλύτερη από αυτήν που είδαμε σήμερα, μια χώρα όπου υπηρέτησα ως μέλος του Κογκρέσου και όπου έζησα, από πρώτο χέρι, τη δημοκρατία στα καλύτερά της», έγραψε ο Μάικ Πομπέο στο Twitter.

Γενς Στόλτενμπεργκ

Για σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ με ανάρτησή του στο Twitter. Ειδικότερα, ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανέφερε: «Σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον. Το αποτέλεσμα αυτών των δημοκρατικών εκλογών πρέπει να γίνει σεβαστό».

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

Σασόλι: «Βαθιά ανησυχία σχετικά με τις σκηνές από το Καπιτώλιο»

Την ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στις ΗΠΑ εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαiκού Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα, ο Νταβίντ Σασόλι ανέφερε: «Βαθιά ανησυχία σχετικά με τις σκηνές από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ απόψε. Οι δημοκρατικές ψήφοι πρέπει να γίνονται σεβαστές. Είμαστε βέβαιοι ότι οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν ότι προστατεύονται οι κανόνες της δημοκρατίας».

Καπιτώλιο εισβολή: Μήνυμα Μακρόν

«Δεν θα εκχωρήσουμε τίποτε στη βία μερικών, οι οποίοι θέλουν να θέσουν υπό αμφισβήτηση» τη δημοκρατία, δηλώνει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την εισβολή οπαδών του Τραμπ χθες, το βράδυ στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον. «Όταν, σε μία από τις πιο παλιές δημοκρατίες του κόσμου, οπαδοί ενός απερχόμενου προέδρου θέτουν υπό αμφισβήτηση, με τα όπλα, το νόμιμο αποτέλεσμα μιας εκλογικής αναμέτρησης, αυτή που πλήττεται είναι η παγκόσμια ιδέα ένας άνθρωπος, μία ψήφος», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Αυτό που συνέβη σήμερα στην Ουάσινγκτον ασφαλώς δεν είναι αμερικανικό», κατέληξε στην ομιλία του, την οποία εκφώνησε στο προεδρικό μέγαρο και η οποία δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω στις 3 το πρωί. «Αποτελεί επιλογή μας εδώ και αιώνες να βάζουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ειρήνη, τον σεβασμό του άλλου, την αναγνώριση ότι η ελευθερία είναι υπεράνω όλων, κάτι που απειλείται σήμερα στις δημοκρατίες μας», πρόσθεσε.

«Θέλω να εκφράσω την εμπιστοσύνη μας στη δύναμη της αμερικανικής δημοκρατίας. Θέλω να εκφράσω τη φιλία μας προς τον αμερικανικό λαό και την αμερικανική δημοκρατία. Θέλω να τονίσω τον κοινό αγώνα μας ώστε οι δημοκρατίες μας να βγουν πιο ισχυρές απ’ αυτή τη στιγμή που βιώνουμε σήμερα», συνέχισε.

Χάικο Μάας: Ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του θα πρέπει επιτέλους να δεχτούν την απόφαση των Αμερικανών

Την ανησυχία του για τις εξελίξεις στις ΗΠΑ εκφράζει ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας και καλεί τον απερχόμενο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους υποστηρικτές του να αποδεχτούν το εκλογικό αποτέλεσμα. «Οι εχθροί της δημοκρατίας θα χαρούν για αυτές τις αδιανόητες εικόνες από την Ουάσιγκτον. Τα ξεσηκωτικά λόγια εξελίσσονται σε βίαιες πράξεις – στα σκαλοπάτια του Reichstag και τώρα του Καπιτωλίου. Η περιφρόνηση των δημοκρατικών θεσμών έχει καταστροφικές συνέπειες. Ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του θα πρέπει επιτέλους να δεχτούν την απόφαση των Αμερικανών ψηφοφόρων και να σταματήσουν να ποδοπατούν την δημοκρατία», γράφει ο κ. Μάας σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ζαν Υβ Λε Ντριάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Υβ Λε Ντριάν, καταδίκασε την εισβολή στο Καπιτώλιο. Ο ΥΠΕΞ, με μήνυμα του στο Twitter αναφέρει πως «η βία κατά των αμερικανικών θεσμών είναι σοβαρή επίθεση κατά της δημοκρατίας. Την καταδικάζω. Η βούληση και η ψήφος του αμερικανικού λαού πρέπει να γίνουν σεβαστές».

The violent acts against American institutions are a grave attack against democracy. I condemn them. The American people's will and vote must be respected — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) January 6, 2021

Μπορέλ για Καπιτώλιο

Από την πλευρά του, ο Ζοζέπ Μπορέλ έκανε λόγο για «πρωτοφανή επίθεση κατά της δημοκρατίας των ΗΠΑ, των θεσμών της και του κράτους δικαίου». Ειδικότερα, ο Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνει: «Στα μάτια του κόσμου, η αμερικανική δημοκρατία απόψε εμφανίζεται υπό πολιορκία. Πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση κατά της δημοκρατίας των ΗΠΑ, των θεσμών της και του κράτους δικαίου. Αυτή δεν είναι η Αμερική. Τα εκλογικά αποτελέσματα της 3ης Νοεμβρίου πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστά. Επαινώ τα λόγια του εκλεγμένου Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Η δύναμη της δημοκρατίας των ΗΠΑ θα επικρατήσει έναντι των εξτρεμιστών».

Μπόρις Τζόνσον

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ζήτησε τον τερματισμό των «ντροπιαστικών εικόνων» στην Ουάσινγκτον, όπου διαδηλωτές εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την εκλογική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ. «Ντροπιαστικές εικόνες στο αμερικανικό Κογκρέσο», δήλωσε ο Τζόνσον στο Twitter. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιπροσωπεύουν τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο και είναι πλέον ζωτικής σημασίας να υπάρξει μια ειρηνική και ομαλή μετάβαση εξουσίας», τόνισε.

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Φρικτά» χαρακτήρισε τα όσα συμβαίνουν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε μήνυμά του, ο πρωθυπουργός δήλωσε προβληματισμένος από τη βία και τα φρικτά γεγονότα στις ΗΠΑ. «Εξαιρετικά προβληματισμένος από τη βία και τα φρικτά γεγονότα που διαδραματίζονται στην Ουάσινγκτον. Η αμερικανική δημοκρατία είναι ανθεκτική, βαθιά ριζωμένη, και θα ξεπεράσει αυτήν την κρίση», έγραψε στο Twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Extremely troubled by the violence and horrible events taking place in Washington D.C. American democracy is resilient, deeply rooted and will overcome this crisis. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 6, 2021

Καπιτώλιο εισβολή: Σκέψεις για αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ

Η προοδευτική εκλεγμένη στη βουλή των Αντιπροσώπων με τους Δημοκρατικούς, Ιλάν Ομάρ, ανακοίνωσε πως κινεί τις διαδικασίες για την αποπομπή Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο. Η Ιλάν Ομάρ μια από τις πρώτες Αμερικανίδες με μουσουλμανικό θρήσκευμα και η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέχτηκε στη Μινεσότα, με ανάρτησή της στο twitter ανακοίνωσε πως ανασύρει τα σχετικά Άρθρα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της αποπομπής Τραμπ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποπεμφθεί από την βουλή των Αντιπροσώπων και να απομακρυνθεί από τη θέση του από την αμερικανική Γερουσία. Δεν μπορούμε να του επιτρέψουμε να παραμένει στο γραφείο, είναι θέμα προάσπισης της Δημοκρατίας και πρέπει να εκπληρώσουμε τον όρκο μας» έγραψε η Ομάρ.

Σύμφωνα με την Guardian υπήρξαν συζητήσεις στις τάξεις των Δημοκρατικών περί αποπομπής Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αποκαλύψεις για το τηλεφώνημα του απερχόμενου προέδρου στον εκπρόσωπο της Πολιτείας της Τζόρτιζα, στο οποίο τον πίεζε να βρει ψήφους ώστε να αλλάξει υπέρ το αποτέλεσμά του. Τότε, οι Δημοκρατικοί θεώρησαν πως κάτι τέτοιο δεν θα ήταν απαραίτητο, καθώς ο απερχόμενος πρόεδρος θα καλούνταν να αποχωρήσει σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία με την ορκωμοσία Τραμπ.

I am drawing up Articles of Impeachment. Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate. We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath. — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021

Καπιτώλιο: Η εισβολή στο γραφείο της Πελόζι

«Δεν θα υποχωρήσουμε», ανέφερε ένα μήνυμα γραμμένο με κόκκινο στυλό στο γραφείο της Νάνσι Πελόζι στο Καπιτώλιο. Η εισβολή στο Καπιτώλιο συγκλονίζει τις ΗΠΑ, αλλά και τον υπόλοιπο πλανήτη τις τελευταίες ώρες, καθώς διαδραματίζονται πρωτόγνωρες σκηνές. Οπως διακρίνεται στις φωτογραφίες που αναρτώνται στο διαδίκτυο, οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ έφτασαν μέχρι το γραφείο της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία φυγαδεύτηκε νωρίτερα. Εκτός του μηνύματος πάνω σε φάκελο που έγραφε «Δεν θα υποχωρήσουμε», ένας εκ των διαδηλωτών κάθισε στην καρέκλα της Πελόζι και… άπλωσε τα πόδια του πάνω στο γραφείο της.

Over 1,000 National Guard members are en route to the U.S. Capitol. ◾️An explosive device was found at the RNC. The DNC has also been evacuated after finding a suspicious package.

◾️Pro-Trump rioters broke into Nancy Pelosi’s office, flipping tables & pulling down photos. pic.twitter.com/cmCoYfWreT — AJ+ (@ajplus) January 6, 2021

Καπιτώλιο εισβολή: 52 συλλήψεις

Ο επικεφαλής της αστυνομίας πρόσθεσε ότι 52 ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την πολιορκία και την εισβολή στο Καπιτώλιο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και συνεργεία που απαθανάτιζαν τις δραματικές στιγμές μέσα και έξω από το Καπιτώλιο. Παράλληλα, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες μετά τα επεισόδια. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα θα ισχύουν ως την 20ή Ιανουαρίου, ημέρα της τελετής ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

All of this going on in DC right now yet only 13 arrests. For reference, there were 14,000+ arrests at the #GeorgeFloydProtests & these "Protesters" are assaulting police officers, These are the SAME people that were saying #BlueLivesMatter awhile back. #CapitolBuilding #Capitol pic.twitter.com/CH5L3yY8q4 — RC (@RC_Reacts) January 6, 2021

With @wleaming, still rolling the camera while we were being arrested for filming protests outside the Capitol. pic.twitter.com/PcEiwz28DU — Zoeann Murphy (@ZoeannMurphy) January 7, 2021

"A riot was declared. It was clear that the crowd was intent on causing harm to our officers."@DCPoliceDept chief Robert Contee on today's protest at the Capitol.https://t.co/PYIxwk66kD pic.twitter.com/1aynXTUHgR — ABC 7 News – WJLA (@ABC7News) January 6, 2021

Στον έλεγχο των Δημοκρατικών η Γερουσία

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν και τη δεύτερη έδρα για τη Γερουσία των ΗΠΑ στις επαναληπτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Τζόρτζια, δίνοντας στο κόμμα τον έλεγχο του σώματος και ενισχύοντας τις προοπτικές του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν για τη φιλόδοξη νομοθετική ατζέντα του. Ο Δημοκρατικός Τζον Όσοφ συγκεντρώνει το 50,3% και ο Ρεπουμπλικανός Ντέιβιντ Περντιού το 49,7% με καταμετρημένο το 98% των ψήφων που υπολογιζόταν ότι θα κατατεθούν στην πολιτεία αυτή, σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρίας Edison Research.

Το προβάδισμα του Όσοφ είναι μεγαλύτερο από εκείνο που απαιτείτο προκειμένου να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη ανακαταμέτρηση και η Edison ανέφερε ότι η διαφορά του από τον αντίπαλό του αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι ο Δημοκρατικός υποψήφιος Ράφαελ Γουόρνοκ κέρδισε σίγουρα τη Ρεπουμπλικανή αντίπαλό του Κέλι Λέφλερ και αυτή η νίκη είναι ένα μεγάλο χαστούκι για τον απερχόμενο Πρόεδρο Τράμπ, που όχι μόνο έκανε καμπάνια στην Πολιτεία αλλά προσπαθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να κερδίσει τους εκλέκτορες της Πολιτείας και να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών. Ο Γουόρνοκ, ένας βαπτιστής ιερέας, νίκησε τη Ρεπουμπλικάνα γερουσιάστρια Κέλι Λέφλερ σε μία από τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις στην Τζόρτζια, ανέφερε η Edison.