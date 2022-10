Ρις Τζέιμς τραυματισμός: Εκτός για 8 βδομάδες ο παίκτης της Τσέλσι

Χειρότερα δεν θα μπορούσαν να είναι τα νέα για την Τσέλσι και την Εθνική Αγγλίας, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε το Σάββατο (15/10) ο Ρις Τζέιμς, έδειξαν μεγάλη «ζημιά» στο γόνατό του, που θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων για τουλάχιστον 8 εβδομάδες και θα του στερήσει τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το λονδρέζικο κλαμπ, ο 22χρονος δεξιός μπακ πλέον θα ακολουθήσει άμεσα ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας προκειμένου να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μέσα στον Δεκέμβριο.

«Μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο κόντρα στη Μίλαν, ο Ρις Τζέιμς έλαβε θεραπεία από το ιατρικό επιτελείο της Τσέλσι και επισκέφθηκε έναν ειδικό αυτό το Σαββατοκύριακο. Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ όλων των πλευρών, ο Ρις θα υποβληθεί τώρα σε πρόγραμμα αποκατάστασης και αναμένεται να μείνει εκτός για οκτώ εβδομάδες» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Τσέλσι.

