Τουρκία – έκρηξη σε ανθρακωρυχείο: Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε ανθρακωρυχείο της βορειοδυτικής Τουρκίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός Υγείας Φαχετίν Κοτζά. Άλλοι 11 εργάτες νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων στις στοές του ορυχείου.

Εκτιμάται ότι περίπου 110 εργάτες βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.

🔴 An explosion in a coal mine in Bartin, northern #Turkey killed 28 miners on Friday night and injured 11 critically.

The search and rescue mission for 15 miners is still underway while families desperately wait for a good news in front of the mine.

