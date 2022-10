Τζένιφερ Λόρενς – Hunger Games: Μιλάει για τη συμμετοχή της στις ταινίες

Η Τζένιφερ Λόρενς παραδέχτηκε πως «έχασε κάθε έλεγχο», όταν είδε την καριέρα της να εκτοξεύεται, κατά τη συμμετοχή της στη σειρά «Hunger Games». Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο «Screen Talk» κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ στο Λονδίνο και παραδέχτηκε πως ένιωθε ότι δεν ήξερε πώς να λειτουργήσει και πώς να κινηθεί στα επόμενά της βήματα. «Αν ήμουν ανάμεσα στο να κυκλοφορήσει το Hunger Games και το να κερδίσω ένα Όσκαρ, θα έλεγα ότι είχα γίνει τόσο εμπορική, που πραγματικά η κάθε μου απόφαση, θα ήταν μια ομαδική απόφαση και όχι τελείως ατομική», ανέφερε.

Η σταρ του κινηματογράφου έκανε το ντεμπούτο της στο «Hunger Games» το 2012, με τη σειρά να ανεβαίνει αμέσως στην κορυφή του box office. Tην ίδια χρονιά, εμφανίστηκε στην ταινία «Silver Linings Playbook» και πρωταγωνίστησε δίπλα στον Μπράντλεϊ Κούπερ, κερδίζοντας έτσι το πρώτο της Όσκαρ. «Όταν αναπολώ αυτά τα χρόνια πλέον, δεν μπορώ να τα σκεφτώ καν με λεπτομέρειες, γιατί υπήρχε αυτή η απώλεια ελέγχου», δήλωσε η ηθοποιός. Παραδέχτηκε μάλιστα, πως ένιωσε αμήχανα, όταν ανακοινώθηκε πως κέρδισε ένα Όσκαρ στα 22 της χρόνια. «Σκεφτόμουν ότι όλοι στην αίθουσα θα ήθελαν να με χτυπήσουν. Δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ», ανέφερε. Όπως ανέφερε στη συνέχεια, το τελευταίο διάστημα κατάφερε μόνο να βρει τη χαμένη της ταυτότητα. «Αισθάνομαι πως για πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό, είμαι εγώ», παραδέχεται.

