Sex and the city 2022: Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δημοσίευσε φωτογραφία από τα γυρίσματα

Sex and the city 2022: Η πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου της σειράς-σίκουελ «And Just Like That»

Η Κάρι Μπράντσο του Sex and The City,την οποία υποδύεται η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, έχει ταυτιστεί με τα τολμηρές ενδυματολογικές επιλογές της, από τα ανδρικά πουκάμισα, μέχρι και τα φτερά πουλιών στο κεφάλι. Τώρα που η σειρά του HBO, «And Just Like That», βρίσκεται στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν της, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, έδωσε μια πρώτη γεύση, του τι θα πρέπει να περιμένουν οι θαυμαστές από τον εμβληματικό ρόλο και όπως φαίνεται θα φορέσει μερικά από τα πιο εξεζητημένα αξεσουάρ της. Η 57χρονη ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία από τα παρασκήνια με λεζάντα «Δρόμοι της Νέας Υόρκης». Αν και φαίνεται μόνο το παντελόνι της και το περιστέρι της, η εικόνα ήταν αρκετή για να προκαλέσει πληθώρα σχολίων από τους θαυμαστές της. Οπωσδήποτε οι φανς ανυπομονούν ήδη να δουν την Κάρι να κουβαλάει μαζί της την τσάντα – περιστέρι της, που σύμφωνα με πληροφορίες κοστίζει 870 δολάρια. Η τρισδιάστατα εκτυπωμένη τσάντα αποτελεί μάλιστα φόρο τιμής στους πιο ενοχλητικούς κατοίκους της Νέας Υόρκης- τα περιστέρια. Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από μερικούς μήνες η Κάρι Μπράντσο, είναι πλέον έτοιμη να βγει ξανά ραντεβού στη δεύτερη και ανανεωμένη σεζόν του «And Just Like That» και όπως όλα δείχνουν στο πλευρό της θα βρεθεί ο Έινταν Σο. Η λίστα με τους πρώην συντρόφους της Κάρι Μπράντσο περιλαμβάνει πολλούς χαρακτήρες που θα μπορούσαν να επιστρέψουν από το παρελθόν για το νέο σίκουελ. Ωστόσο αυτός ο οποίος κρίνεται ως ο καταλληλότερος είναι ο Έινταν Σο, το «καλό παιδί» με την άψογη συμπεριφορά, τη γοητευτική φινέτσα και το εργατικό πνεύμα.