NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν είμαι ο παίκτης με τις περισσότερες ικανότητες»

Μπορεί να έχει αναδειχθεί δύο συνεχόμενες φορές MVP στο NBA, ωστόσο αναγνωρίζει τα αδύναμα σημεία του. Ο λόγος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που εξήγησε τι σε κάνει τοπ παίκτη. Ο «Greek freak», σε συνέντευξη που έδωσε στο Sirius XM NBA Radio, είπε χαρακτηριστικά πως «το ΝΒΑ δεν είναι οι ικανότητες. Χρειάζεται πολλά παραπάνω. Δεν είμαι ο παίκτης με τις περισσότερες ικανότητες. Δεν έχω το καλύτερο σουτ. Δεν έχω την καλύτερη ντρίμπλα. Αλλά αυτό που με ωθεί να κάνω ένα βήμα παραπάνω είναι η ψύχωση και η πειθαρχία που έχω απέναντι στο παιχνίδι».

Ο Γιάννης, αναφερόμενος στο τι χρειάζεται για να είσαι στην κορυφή του NBA, τόνισε πως «το NBA δεν αφορά τις ικανότητες. Το NBA αφορά τη συνέπεια. Δείτε τον Λεμπρόν Τζέιμς… Βρίσκεται 20 χρόνια στη κορυφή. Ο Μάικλ Τζόρνταν… εμμονή να γίνεται όλο και καλύτερος. Δεν είναι λοιπόν μόνον οι ικανότητες που σε κάνουν να αντέχεις στην κορυφή του ΝΒΑ». Οι Μπακς βρίσκονται στο Άμπου Ντάμπι για να δώσουν δύο αγώνες προετοιμασίας απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, με τον «Giannis» να συμμετέχει και σε προπονήσεις με παιδιά που ζουν στην περιοχή.

"The NBA is not about skills. It takes way more…I’m not the most skilled. I don't have the best shot. I don't have the best dribble…But the thing that makes me a step further…is the obsession and the discipline I have towards the game."

