Ρωσία επιστράτευση: 25χρονος πυροβόλησε εξ επαφής στρατολόγο

Ένα βίντεο το οποίο αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο το πόσο αποφασισμένοι είναι οι Ρώσοι να μην υπακούσουν στην μερική επιστράτευση που ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα, ανήρτησε στο Twitter ο σύμβουλος Εσωτερικών Υποθέσεων του προέδρου της Ουκρανίας. Στο βίντεο που ανήρτησε ο Άντον Γκερασένκο έχει καταγραφεί η στιγμή που ένας 25χρονος πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής στρατολόγο σε στρατολογικό γραφείο στην επαρχεία Ιρκούτσκ της Ρωσίας το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το ίδιο βίντεο, και όπως μεταδίδει το Reuters, ο άνδρας που πυροβόλησε λέει ότι είναι ο 25χρονος Ρουσλάν Ζινίν. Κατά τον σύμβουλο του προέδρου της Ουκρανίας αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο Ζινίν αφού πυροβόλησε τον στρατολόγο στη συνέχεια είπε «κανείς δεν θα πάει στον πόλεμο, θα πάμε όλοι σπίτι μας». Κατά τον Γκερασένκο ο στρατολόγος Αλεξάντερ Γελίσεφ πυροβολήθηκε τέσσερις φορές.

Mobilized man killed a drafting office commander in Ust-Ilimsk, Irkutsk region, Russia. Alexandr Yeliseev, the commander, was shot four times almost point blank. The murderer is Ruslan Zinin, born in 1997, "partially mobilized". He decided jail is better than death in Ukraine. pic.twitter.com/s0IvHJZJBO — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 26, 2022

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κόμπζεφ, έγραψε στο Telegram ότι ο στρατολόγος δέχθηκε έναν πυροβολισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Κόμπζεφ δεσμεύτηκε, επίσης, ότι ο 25χρονος δράστης «ασφαλώς και θα τιμωρηθεί» χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

The situation in the village of Endirey, #Dagestan is heating up. pic.twitter.com/LmiSJ1ex5u — NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2022

Τα τελευταία 24ωρα, σύμφωνα με το Reuters, έχουν σημειωθεί αρκετές επιθέσεις σε στρατολογικά γραφεία με τελευταίες αυτές στο Νταγκεστάν και τη Γιακούτια περιοχές από τις οποίες, όπως καταγγέλλεται, έχει υπάρξει ένας δυσανάλογα μεγάλος αριθμός επίστρατων σε σχέση με άλλες περιοχές στη Ρωσία. Σύμφωνα με αναφορές και βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter, πλήθος κόσμου – άντρες και γυναίκες – βγήκαν στους δρόμους το πρωί της Κυριακής για να διαδηλώσουν κατά της επιστράτευσης, με τις δυνάμεις ασφαλείας να «απαντούν» με πυρά, για να τους διαλύσουν.