Αστυνομικός χτυπάει διαδηλωτή: Χάος με την επιστράτευση στη Ρωσία

Πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που φαίνεται πως ανέμενε, αντιμετωπίζει τελικά ο Βλάντιμιρ Πούτιν στη Ρωσία με την μερική επιστράτευση, καθώς δεν έχουν τέλος οι μεγάλες διαδηλώσεις σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη με τους πολίτες να αρνούνται να πάνε να πολεμήσουν στα εδάφη της Ουκρανίας. Μάλιστα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του Πούτιν και της μερικής επιστράτευσης σημειώνονται επεισόδια ανάμεσα στους συγκεντρωμένους και τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες δείχνουν το σκληρό πρόσωπο τους καθώς προχωρούν σε βίαιες προσαγωγές και συλλήψεις, όπως στο Νταγκεστάν, πόλη στα σύνορα της Ρωσίας με Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία, οι κάτοικοι αντέδρασαν έντονα στην επιστράτευση, με αποτέλεσμα ξυλοδαρμούς μεταξύ πολιτών και των αρχών. Σύμφωνα βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά μέσα, την Κυριακή πλήθος κόσμου βγήκε στους δρόμους του Νταγκεστάν για να διαδηλώσουν κατά της επιστράτευσης εκεί αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο να χτυπήσουν ακόμα και γυναίκες.

Χαρακτηριστικό της αστυνομικής βίας είναι ένα βίντεο στο οποίο καταγράφεται αστυνομικός να χαστουκίζει διαδηλωτή που έχει συλληφθεί και εκείνος να του «απαντάει» με κουτουλιά. Σε άλλο βίντεο φαίνονται αστυνομικοί να τρέχουν να ξεφύγουν από τους διαδηλωτές και στη συνέχεια να ανασυντάσσονται.

Το ουκρανικό υπ. Άμυνας χλεύασε τη μερική επιστράτευση της Μόσχας για την ενίσχυση των δυνάμεών της στην Ουκρανία, αναρτώντας στο twitter ένα μονταρισμένο βίντεο με πλάνα που εμφανίζουν μεταξύ άλλων τη ρωσική αστυνομία να χτυπά και να συλλαμβάνει άνδρες που διαδηλώνουν κατά της επιστράτευσης και μεθυσμένους Ρώσους στρατιώτες.

We understand that not all russian troops are like this;russia still has remnants of a professional army that #UAarmy hasn’t yet destroyed.

We also know that soon these "soldiers" will be at the front,and with such a love for alcohol,it will be easier for them to die on our land. pic.twitter.com/Y7EgS0c5ze

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 25, 2022