Τζο Μπάιντεν viral: Νέα αμήχανη σκηνή προκαλεί σχόλια

Ο Τζο Μπάιντεν είχε άλλη μία αμήχανη στιγμή το βράδυ της Τετάρτης, μετά την ομιλία του στη Διάσκεψη του Παγκόσμιου Ταμείου κατά του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας. Ο 79χρονος Αμερικανός πρόεδρος, αφού ολοκλήρωσε την ομιλία του, φάνηκε να χάθηκε στην προσπάθειά του να κατέβει από τη σκηνή. Κοντοστάθηκε για μια στιγμή, κοίταξε γύρω του σαν να βρίσκεται σε σύγχυση, και στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ρώτησε κόσμο που βρισκόταν κάτω πώς θα βγει από τη σκηνή. Ξαφνικά ένας άνδρας ακούγεται από το μικρόφωνο να λέει: «Ε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ». Αυτό προκάλεσε περαιτέρω σύγχυση από την πλευρά του προέδρου, που σιγά-σιγά έφυγε από τη σκηνή, σταματώντας κάθε λίγα βήματα για να κοιτάξει πίσω στον ομιλητή.

Το βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως άλλο ένα παράδειγμα αμφιβολιών σχετικά με το πόσο ικανός ψυχικά και σωματικά είναι ο Μπάιντεν για την προεδρία. Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο 60 Minutes, ο Μπάιντεν απέρριψε τις υπόνοιες ότι ήταν πολύ μεγάλος ή ανίκανος για να είναι υποψήφιος ξανά το 2024 – και είπε «να με προσέχεις». Το βίντεο πάντως έσπευσε να σχολιάσει ο γερουσιαστής του Τέξας, Τεντ Κρουζ, χαρακτηρίζοντας τη σκηνή «τρομακτική», στο Twitter. Από την άλλη πλευρά, ο σύμβουλος επικοινωνίας του, Στιβ Γκεστ, πρόσθεσε: «Ο Τζο Μπάιντεν έχει χαθεί τελείως στη σκηνή. Τρομακτικό και λυπηρό».

Οι χρήστες του Twitter χαρακτήρισαν το βίντεο «λυπηρό» και σχολίασαν ότι ο Μπάιντεν συμπεριφερόταν «περίεργα» και «αδέξια» και υπέθεσαν ότι φαινόταν «χαμένος» ή σαν «μην ξέρει πού βρίσκεται».

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν καταγράφηκαν κι άλλες αμήχανες στιγμές του Τζο Μπάιντεν στην κάμερα, συμπεριλαμβανομένων δύο διαφορετικών περιπτώσεων όπου έβγαλε το χέρι του για να κάνει χειραψία με ένα αόρατο άτομο.

Biden just did this.

He controls our nukes… pic.twitter.com/tyezEcn36K

— Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) April 15, 2022