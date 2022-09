Ουκρανή πρόσφυγας με εκατομμυριούχο: Η 39χρονη που τρέλανε το αφεντικό της «Wonga»

Εγκατέλειψε γυναίκα και παιδιά για τα «μάτια» μιας Ουκρανής πρόσφυγα. Ποια είναι όμως αυτά τα… μάτια; Η Daily Mail αποκαλύπτει την γοητευτική γυναίκα που οδήγησε τον εκατομμυριούχο Βρετανό επιχειρηματία να αλλάξει ριζικά τη ζωή του. Ο 52χρονος επενδυτής και αφεντικό της «Wonga», βρετανικής εταιρείας δανείων, Χάακον Όβερλι, σύναψε ερωτική σχέση με την Ουκρανή, όταν εκείνη μετακόμισε στο κτήμα του ζευγαριού στο Σάρεϊ μετά τη ρωσική εισβολή. Μάλιστα, μέσα σε λίγο καιρό αποφάσισε να εγκαταλείψει τη σύζυγό του Ιμοτζέν Όβερλι και τα παιδιά του και να μετακομίσει με την ερωμένη του. Αποκλειστικές φωτογραφίες της Daily Mail, αποκαλύπτουν ότι η εντυπωσιακή Ουκρανή πρόσφυγας που έβαλε σε πειρασμό τον εκατομμυριούχο, πρώην αφεντικό της Wonga, Χάακον Όβερλι, να αφήσει τη γυναίκα και τα παιδιά του ήταν μοντέλο για μαγιό στη χώρα της, πριν φτάσει ως πρόσφυγας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

