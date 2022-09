Ιράν 16χρονη: Διαδηλωτές κλαίνε πάνω από τη σορό ανήλικης που σκοτώθηκε στις διαδηλώσεις

Δεν έχει τέλος η αιματοχυσία στο Ιράν, καθώς ο αριθμός των θυμάτων που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις συνεχώς αυξάνεται. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και κάνει το γύρο του διαδικτύου δεκάδες άνθρωποι θρηνούν πάνω από τη σορό μίας 26χρονης κοπέλας, η οποία φέρεται να έχασε τη ζωής της κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διακινούνται πρόκειται για τη 16χρονη Αμίν Μαχρουφί η οποία σκοτώθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας.

16-years old #AminMahroofi from shno, #Kurdistan was killed by Iranian Security forces. #Iranprotest

