Ιράν διαδηλώσεις: Το χαστούκι αστυνομικού σε γυναίκα και το… τρέξιμο

Το Ιράν ζει ιστορικές στιγμές προσπαθώντας να απαλλαγεί από το αυταρχικό καθεστώς που καταπιέζει τις γυναίκες, στερώντας από αυτές ακόμα και πολύ απλά και λογικά δικαιώματα. Παρά τις διαστάσεις κοινωνικής εξέγερσης που έχουν πάρει οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίες, υπάρχουν ακόμα κάποιοι που θεωρούν πως μπορούν να λειτουργούν και να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, όπως κάνουν εδώ και χρόνια.

Δείτε για παράδειγμα το παρακάτω περιστατικό που έχει γίνει viral στο Twitter, με έναν τύπο που σύμφωνα με τα σχόλια που υπάρχουν στο video είναι αστυνομικός ηθικής στην χώρα. Κατέβηκε από το δίκυκλό του και κατευθύνθηκε προς μία γυναίκα που συμμετείχε σε διαδήλωση και του φώναζε, χαστουκίζοντάς της. Μόλις η κίνησή του αυτή έγινε αντιληπτή από τον υπόλοιπο κόσμο, αρχίζουν και τον πλησιάζουν με απειλητικές διαθέσεις…

Αυτές δεν άργησαν να γίνουν πράξη, όπως μπορείτε να δείτε, με την αρχή να κάνει ένας ηλικιωμένος κύριος που φαινομενικά ήταν υπεράνω υποψίας. Ο συγκεκριμένος άνδρας αρχίζει να τρέχει προκειμένου να γλιτώσει, ενώ παράλληλα έβγαλε και ένα σπρέι πιπεριού προκειμένου να απομακρύνει όσους τον κυνηγούσαν, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρνει.

The internet is now being cut in Iran because they don’t want people to see things like this: a man slaps a woman and thinks he can calmly walk away. Where such actions were commonplace before, there are now dire consequences – significantly handed out by other men. pic.twitter.com/iQ2llURxLS

— Omid Djalili (@omid9) September 21, 2022