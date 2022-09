Έβαλε φωτιά στο χέρι του: Χαμός με ακτιβιστή στον αγώνα Τσιτσιπά – Σβάρτσμαν

Ένας ακτιβιστής εισέβαλε στο court κι έβαλε φωτιά στο χέρι του, προκαλώντας τη διακοπή του αγώνα μεταξύ Τσιτσιπά και Σβάρτσμαν. Ο φίλαθλος που αποφάσισε να προχωρήσει στη συγκεκριμένη κίνηση θέλησε να διαμαρτυρηθεί για τα βρετανικά ιδιωτικά τζετ, τα οποία προκαλούν κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, φορούσε μια φανέλα, στην οποία υπήρχε το μήνυμα: «Σταματήστε τα βρετανικά ιδιωτικά τζετ».

A climate change activist set his arm on fire during the second singles match of the day at #LaverCup (Tsitsipas vs. Schwartzman) in protest against UK private jets.

His t-shirt said 'End UK private jets'

Photo from @epaphotos pic.twitter.com/U7ISsJ6PTx

— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) September 23, 2022