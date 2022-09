Ιράν 22χρονη: 5 νεκροί στις διαδηλώσεις για τον θάνατο της κοπέλας

Οργή στο Ιράν και μεγάλες διαδηλώσεις για τον θάνατο της κοπέλας που είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών, επειδή «δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της». Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Κουρδιστάν του Ιράν χθες Δευτέρα όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για τον θάνατο νεαρής γυναίκας μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών, ανακοίνωσε κουρδική οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Μαχσά Αμινί, 22 ετών, που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν έπεσε σε κώμα και στη συνέχεια πέθανε, αφού την προηγούμενη εβδομάδα συνελήφθη στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της, ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες σε όλο το Ιράν.

This is Tehran capital of Iran. The murdering of #MahsaAmini Became a turning point for women of Iran. Hijab Police killed Mahsa because a little bit of her hair was visible. Now she became a symbol of resistance for women to take their disability back.#مهسا_امینی pic.twitter.com/SDlYXbEJt4 — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 19, 2022

Δύο από τους ανθρώπους σκοτώθηκαν όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών στην πόλη Σακέζ, από όπου καταγόταν η Αμινί, ανέφερε η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw στο Twitter. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Ντιβανταρέχ από «ευθείες βολές» των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πέμπτος στην Ντεχγκολάν. Οι πόλεις αυτές βρίσκονται στο ιρανικό Κουρδιστάν.

Κερδίζει διαρκώς σε δημοτικότητα το #Mahsa Amini στο Twitter

Οι θάνατοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημη πηγή. Το επίσημο πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι ξέσπασαν «περιορισμένες» διαδηλώσεις σε κάποιες πόλεις επτά επαρχιών, αλλά διαλύθηκαν από την αστυνομία.

This video took place last night in Rasht providence, Iran; these people are fighting a regime with empty hands. The world must know these savages are killing our citizens in front of our eyes. #مهسا_امینی #Mahsa_Amini #IranProtest pic.twitter.com/1k21BCaFa5 — منتهای مراتب (@srsh23) September 20, 2022

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ένας αριθμός διαδηλωτών έχει συλληφθεί, αλλά απέρριψε «κάποιους ισχυρισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για θανάτους» δείχνοντας δύο τραυματισμένους νεαρούς που διέψευσαν τις αναφορές ότι είχαν σκοτωθεί. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι επικρίσεις για τον θάνατο της Αμινί είναι ευρείες, με το hashtag #MahsaAmini στα περσικά να έχει σχεδόν 2 εκατομμύρια αναφορές στο Twitter.

This is Iran today. A woman proudly burning the most visible symbol of religious dictatorship; compulsory hijab.

Hijab police killed #MahsaAmini but now there are millions of Mahsa in Iran who are shouting NO to Forced hijab NO to gender apartheid regime.#مهسا_امینی pic.twitter.com/9tzd9IRwgB — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 19, 2022

Τι είχε ανακοινώσει η αστυνομία – Ευθύνη στις αρχές ρίχνει ο πατέρας της κοπέλας

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η 22χρονη γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε σε αίθουσα αστυνομικού τμήματος, όπου κρατούνταν μαζί με άλλες γυναίκες που είχαν συλληφθεί από την αστυνομία ηθών. Χθες ο διοικητής της αστυνομίας της Τεχεράνης, ο Χοσεΐν Ραχίμι, χαρακτήρισε τον θάνατο της Αμινί «ατυχές συμβάν» εκφράζοντας την ελπίδα να μην επαναληφθεί. Ωστόσο ο πατέρας της νεαρής γυναίκας διέψευσε επανειλημμένα ότι η κόρη του είχε υποκείμενα ιατρικά προβλήματα, ενώ πρόσθεσε ότι είδε μώλωπες στα πόδια της. Ο ίδιος θεωρεί υπεύθυνη την αστυνομία για τον θάνατό της.

«Βράζει» η επαρχία του Κουρδιστάν – Οι μεγαλύτερες ταραχές που βιώνει το Ιράν εδώ και μήνες

Οι διαδηλώσεις είναι πιο έντονες στην επαρχία του Κουρδιστάν, όπου οι αρχές του Ιράν έχουν καταστείλει στο παρελθόν και άλλες ταραχές από την κουρδική μειονότητα που μετρά 8 με 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Hengaw ανέφερε ότι 75 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες. Βίντεο που ανήρτησε η οργάνωση στο Twitter έδειχνε διαδηλωτές να ρίχνουν πέτρες, ενώ ένας άνδρας ακούγεται να λέει «υπάρχει πόλεμος στην Ντιβανταρέχ» και να κατηγορεί την αστυνομία ότι επιτέθηκε στους διαδηλωτές. Άλλα βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν διαδηλώσεις στην Τεχεράνη αλλά και σε άλλες πόλεις, όπως η Ραστ, η Μασχάντ και η Ισφαχάν.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των βίντεο. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιράν μετά τις ταραχές στα τέλη του 2021 λόγω της λειψυδρίας. Ο θάνατος της Αμινί ενδέχεται επίσης να οξύνει την ένταση μεταξύ της ιρανικής κυβέρνησης και της κουρδικής μειονότητας.