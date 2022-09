Θάνατος 22χρονης Ιράν: Οργή για την Μαχσά Αμινί

Μια Ιρανή 22 ετών πέθανε αφού συνελήφθη από την αστυνομία ηθών στην Τεχεράνη, που είναι αρμόδια μεταξύ άλλων να υποχρεώνει τις γυναίκες να φορούν τη μαντίλα. Η Μαχσά Αμινί επισκεπτόταν την ιρανική πρωτεύουσα μαζί με την οικογένειά της όταν την συνέλαβε, την Τρίτη, η αστυνομία επειδή δεν κάλυπτε τα μαλλιά της με το χιτζάμπ. Το BBC προσθέτει ότι η Αμίνι ξυλοκοπήθηκε μέσα σε φορτηγάκι της Αστυνομίας όταν την συνέλαβαν, καταγγελία που αρνούνται οι Αρχές. Ο αδελφός της είπε στον ιστότοπο IranWire ότι, ενώ την περίμενε έξω από το αστυνομικό τμήμα, είδε ένα ασθενοφόρο να φεύγει, μεταφέροντας την αδελφή του στο νοσοκομείο. Τον ενημέρωσαν ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή και εγκεφαλικό και ότι ήταν σε κώμα. Τελικά, την Παρασκευή η Αμινί έφυγε από τη ζωή.

Do you really want to know how Iranian morality police killed Mahsa Amini 22 year old woman? Watch this video and do not allow anyone to normalize compulsory hijab and morality police.

The Handmaid's Tale by @MargaretAtwood is not a fiction for us Iranian women. It’s a reality. pic.twitter.com/qRcY0KsnDk

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 16, 2022