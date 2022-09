Φέντερερ – απόσυρση: Το συγκινητικό μήνυμα του Ναδάλ στον Ελβετό τενίστα

Συγκινημένος είναι ο Ράφα Ναδάλ μετά την ανακοίνωση του Ρότζερ Φέντερερ περί αποχώρησής του από τον κόσμο του τένις. Ξεκίνησαν να παίζουν μαζί το 2004 και έως σήμερα μέτρησαν 40 παιχνίδια. Στο Μαϊάμι ξεκίνησε το 2004 μια σπουδαία “κόντρα” αλλά πάνω από όλα ο Ρότζερ Φέντερερ με τον Ράφα Ναδάλ ήταν και είναι πολύ καλοί φίλοι. Ο Ισπανός τενίστας με τα 22 Grand Slam λίγη ώρα μετά από την ανακοίνωση της απόσυρσης του Ελβετού από την ενεργό δράση εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Αγαπητέ Ρότζερ, φίλε μου και ανταγωνιστή μου. Ευχόμουν αυτή η μέρα να μην έρθει ποτέ. Είναι μια θλιβερή μέρα για μένα προσωπικά και για τον κόσμο των σπορ σε όλο τον κόσμο. Στο έχω πει όταν μιλούσαμε και τώρα είμαστε εδώ. Ήταν μια ευχαρίστηση, αλλά και τιμή και απόλαυση να μοιραστώ όλα αυτά τα χρόνια μαζί σου, το να ζήσω όλες αυτές τις απίστευτες στιγμές εντός και εκτός κορτ. Θα έχουμε πολλές περισσότερες στιγμές να μοιραστούμε στο μέλλον και πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί, το ξέρουμε αυτό. Για τώρα, σου εύχομαι κάθε ευτυχία με τη γυναίκα σου, Μίρκα, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου, να απολαμβάνεις ό,τι είναι μπροστά. Τα λέμε στο Λονδίνο, στο Laver Cup».

We will have many more moments to share together in the future, there are still lots of things to do together, we know that.

For now, I truly wish you all the happiness with your wife, Mirka, your kids, your family and enjoy what’s ahead of you. I’ll see you in London @LaverCup

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022