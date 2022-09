Σορός βασίλισσας Ελισάβετ – Εδιμβούργο: Χιλιάδες άνθρωποι αποτίουν φόρο τιμής

Στον καθεδρικό ναό του Σεντ Τζέιλς, στο Εδιμβούργο, βρίσκεται το φέρετρο με τη σορό της βασίλισσας Ελισάβετ. Η πομπή που συνόδευσε τη σορό της Ελισάβετ Β’ μέχρι τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Αιγιδίου στο Εδιμβούργο, με επικεφαλής τον βασιλιά Κάρολο Γ‘, ο οποίος συνοδεύθηκε από τα αδέλφια του, την πριγκίπισσα Άννα και τους πρίγκιπες Άντριου και Έντουαρντ, ξεκίνησε λίγα λεπτά πριν από τις 17:00 ώρα Ελλάδος. Στον Καθεδρικό Ναό έφθασε περίπου στις 17:20 (ώρα Ελλάδας).

Στον καθεδρικό ναό τελέστηκε ευχαριστήρια Λειτουργία, η οποία διήρκεσε περίπου μία ώρα. Το Στέμμα της Σκωτίας τοποθετήθηκε πάνω από το φέρετρο. Η λειτουργία έληξε περίπου στις 18:15. Το φέρετρό της θα παραμείνει εκεί για 24 ώρες, προτού μεταφερθεί στο Λονδίνο. Ο βασιλιάς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν πλέον αποχωρήσει από τον καθεδρικό ναό. Την αυτοκινητοπομπή περιστοίχιζαν στρατιωτικοί, ντυμένοι με σκωτσέζικες ενδυμασίες. Μεταξύ εκείνων που παρευρίσκονται στη Λειτουργία, στον Καθεδρικό Ναό, είναι η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ Τρας, καθώς και η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, η σορός της βασίλισσας θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος του Ρόαγιαλ Μάιλ, της κεντρικής αρτηρίας της πρωτεύουσας της Σκωτίας, για να αποχαιρετήσουν τη βασίλισσα. Το φέρετρο της βασίλισσας έφθασε περίπου στις 17:18 (ώρα Ελλάδας) στον καθεδρικό ναό τού St Giles. Δείτε τη στιγμή της άφιξης:

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η Κάρεν Μάθεσον τραγούδησε τον Ψαλμό 118: 17-21 στη Γαελική γλώσσα, συνοδευόμενη από την Κατριόνα ΜακΚέι στην άρπα. Στη συνέχεια ακολούθησε η ανάγνωση εδαφίου της Βίβλου από την πρωθυπουργό της Σκωτίας. Στη συνέχεια, οι Βρετανοί πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν τα σέβη τους στη βασίλισσα μέσα στον καθεδρικό ναό από τις 5.30 μ.μ. (ώρα Αγγλίας). Η σορός της Ελισάβετ μεταφέρθηκε χθες με νεκροφόρα από το Μπαλμόραλ στο παλάτι Holyroodhouse, στο Εδιμβούργο, σε ένα εξάωρο ταξίδι.

Her Majesty The Queen’s coffin is taken in Procession to St Giles’ Cathedral.

Draped with the Royal Standard in Scotland, the coffin was flanked by the Bearer Party from the Royal Regiment of Scotland, and escorted by The King’s Body Guard for Scotland and The Queen’s children. pic.twitter.com/GSqcifVGWP

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 12, 2022