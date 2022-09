Θάνατος Ελισάβετ: Επισήμως αύριο ανακηρύσσεται βασιλιάς ο Κάρολος

Μια νέα σελίδα άνοιξε στη Βρετανία και ένα μεγάλο κεφάλαιο έκλεισε με τη συγκίνηση και τη θλίψη να είναι εμφανείς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια νέα εποχή ξεκινά για τη Βρετανία. Με τη νέα ιδιότητα του βασιλιά έφτασε ο Κάρολος στο Λονδίνο και μετέβη στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου ήταν συγκεντρωμένο πλήθος κόσμου που έσπευσε να συλλυπηθεί, να χαιρετήσει, να αγκαλιάσει τον νέο μονάρχη. Ο Κάρολος Γ’ έφτασε νωρίς το απόγευμα έξω από το Μπάκιγχαμ, με τα λουλούδια να στολίζουν τον χώρο έξω από το παλάτι στη μνήμη της Ελισάβετ. Νωρίς το μεσημέρι αναχώρησε από το κάστρο του Μπαλμόραλ στη Σκωτία εκεί όπου αποχαιρέτησε τη μητέρα του βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Έντονο ενδιαφέρον φαίνεται ότι συγκεντρώνει ο νέος βασιλιάς Κάρολος, που ανέλαβε καθήκοντα με τον θάνατο της μητέρας του. Την πτήση του από τη Σκωτία με προορισμό το Λονδίνο παρακολούθησαν live πάνω από 150.000 ανθρώπων, στο FlightRadar24. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, 153.000 χρήστες παρακολουθούσαν την πτήση KRH20R την ώρα της προσγείωσης στη βάση της στο Northolt στις 13:35 (τοπική ώρα, 15:35 ώρα Ελλάδος).

Ο Κάρολος θα ανακηρυχθεί επισήμως βασιλιάς αύριο, Σάββατο, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Διαδοχής στο Λονδίνο, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ενώ από το προεδρείο του βρετανικού κοινοβουλίου ανακοινώθηκε πως θα απευθυνθεί στους Βρετανούς στις 20:00 (ώρα Ελλάδας). Το Συμβούλιο Διαδοχής θα συνεδριάσει αύριο στις 10:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου και η ανακήρυξή του Καρόλου ως βασιλιά θα αναγνωσθεί δημόσια μία ώρα αργότερα από τον εξώστη αυτής της κατοικίας και στη συνέχεια, την επομένη, σε όλες τις επαρχίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο «inews», το διάγγελμά του στις 20:00 θα είναι βιντεοσκοπημένο και σύντομο αποτίοντας φόρο τιμής στην εκλιπούσα μητέρα του καθώς σε όλη του τη ζωή, ο Κάρολος προετοιμαζόταν για να λάβει το Στέμμα. Σε αντίθεση με την μητέρα του, ο Κάρολος δεν παίρνει διακριτικά θέση σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα αλλά είναι πιο ωμός στις δημόσιες εμφανίσεις τους, όπως υποστηρίζουν αναλυτές στο Sky News. Δείχνει ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στα θέματα της κλιματικής αλλαγής, των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών και των ομοιοπαθητικών φαρμάκων.

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν γενναιόδωρη απέναντι στο προσωπικό της, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας της νόσου Covid που είχε παγώσει τους μισθoύς της. Ωστόσο, ο νέος βασιλιάς της Βρετανίας αναμένεται να κάνει περικοπές στο προσωπικό των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, υποστηρίζουν οι βασιλικοί ανταποκριτές. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, το 2018, ο Κάρολος αναγνώρισε ότι ως βασιλιάς, δεν θα μπορούσε να μιλήσει ή να παρέμβει στην πολιτική, επειδή ο ρόλος του θα είναι διαφορετικός από το να είναι πρίγκιπας της Ουαλίας. Τόνισε επίσης ότι σκοπεύει να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων στα βασιλικά ανάκτορα , να μειώσει τα έξοδα και να εκπροσωπήσει καλύτερα τη σύγχρονη Βρετανία.

