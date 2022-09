Κύργιος ρακέτες: Η οργισμένη αντίδραση μετά την ήττα από τον Χατσάνοφ

Τι και αν το τένις θεωρείται ένα άθλημα ευγενές, ο Νικ Κύργιος έρχεται να αποδείξει για ακόμη μία φορά ότι η… ψυχραιμία δεν είναι στα χαρίσματά του. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας δεν άντεξε την ήττα από τον Κάρεν Χατσάνοφ στα προημιτελικά του US Open και ξέσπασε με μανία μέσα στο γήπεδο. Αν και όλα έδειχναν ότι ο Κύργιος ήταν ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τίτλου, διανύοντας μία περίοδο τρομερής φόρμας, ο ίδιος παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο κρίσιμο παιχνίδι και αποκλείστηκε.

Ύστερα από μία τεράστια μάχη, ο Ρώσος τενίστας «λύγισε» τον Νικ Κύργιο στα πέντε σετ (3-2) και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του US Open. Η αντίδραση του Ελληνοαυστραλού, ωστόσο ήταν αυτή που κέρδισε τις -αρνητικές- εντυπώσεις, αφού μετά τη χειραψία του με τον διαιτητή και τον αντίπαλό του, έσπασε με μανία δύο από τις ρακέτες του μέσα στο γήπεδο, προκαλώντας τις αποδοκιμασίες του κοινού. Το γεγονός αυτό δεν πτόησε καθόλου τον Κάρεν Χατσάνοφ, ο οποίος κατά τη διάρκεια του «ξεσπάσματος» του Κύργιου, συνέχιζε να πανηγυρίζει τη μεγάλη του νίκη.

Anyone know how Nick Kyrgios’ match went at the US Open? 🤣🤷‍♂️ #kyrgios #USOpen pic.twitter.com/mMNbT7S73J

— Adam Smithy (@AdamJSmithy) September 7, 2022