Mission Impossible – Τομ Κρουζ: Το πλάνο που κόβει την ανάσα

Ατρόμητος πάνω σε ένα φτερό ενός μικρού αεροπλάνου εν ώρα πτήσης στέκεται ο Τομ Κρουζ, για τα τελευταία γυρίσματα της ταινίας «Mission Impossible». Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται να φοράει ένα καφέ μπουφάν και ασορτί παντελόνι, και χωρίς κράνος να στέκεται όρθιος στο φτερό ενός μικρού αεροπλάνου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εν ώρα πτήσης, προκειμένου να προωθήσει την νέα του ταινία που θα προβληθεί σε λίγο καιρό στους κινηματογράφους.

«Γεια σας… Όπως μπορείτε να δείτε, γυρίζω την τελευταίο μέρος της ταινίας Mission: Impossible. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω από το πανέμορφο φαράγγι του ποταμού Blyde στην εκπληκτική Νότια Αφρική», είπε μεταξύ άλλων στο βίντεο ο Κρουζ. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 59χρονος ηθοποιός δυσκολεύεται να μιλήσει λόγω του ανέμου, ενώ δίπλα του υψώνεται κι ένα άλλο κίτρινο αεροπλάνο, με τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Μαγκουάιρ, ο οποίος λέει στον Τομ Κρουζ ότι πρέπει να επιστρέψουν στα γυρίσματα «γιατί πέφτει το φως και λιγοστεύουν τα καύσιμα…». «Θα τα πούμε στον κινηματογράφο», λέει ο ηθοποιός στους θαυμαστές του, οι οποίοι περιμένουν πως και πως να προβληθεί η νεα αυτή ταινία. Υπενθυμίζεται, ότι ο Χολιγουντιανός σταρ κάνει μόνος του όλες τις επικίνδυνες σκηνές των ταινιών δράσης, στις οποίες συμμετέχει, χωρίς καμία βοήθεια από κασκαντέρ.

