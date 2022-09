Λιζ Τρας – δηλώσεις: Η πρώτη ομιλία έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ

Τις πρώτες της δηλώσεις έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ έκανε η νέα πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Λιζ Τρας επιστρέφοντας από το Μπαλμόραλ, όπου έλαβε εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης από τη βασίλισσα Ελισάβετ. Εν μέσω χειροκροτημάτων και επευφημιών από τους υποστηρικτές της, η Λιζ Τρας δήλωσε: «Είναι τιμή μου που αναλαμβάνω αυτήν την ευθύνη σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας».

Στην έναρξη της ομιλίας της, η Λιζ Τρας αναφέρθηκε στον προκάτοχό της. «Ο Μπόρις Τζόνσον ολοκλήρωσε το Brexit, την εκστρατεία εμβολιασμού για τον Covid και αντιστάθηκε στη ρωσική επιθετικότητα. Η ιστορία θα τον δει ως έναν πρωθυπουργό με τεράστια σημασία», ανέφερε.

Great speech from Liz Truss in Downing Street.

Onwards and upwards to deliver for the people of this great country. I have no doubt the new Conservative government will do just that. pic.twitter.com/Cl6LXHjQzW

— Kevin Edger (@KEdge23) September 6, 2022