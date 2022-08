Ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος στην Ευρώπη: Βρέθηκε σε… αυλή σπιτιού

Παλαιοντολόγοι εργάζονται εντατικά στην πίσω αυλή ενός σπιτιού στην Πορτογαλία για να φέρουν στο φως τα λείψανα του μεγαλύτερου δεινόσαυρου που έχει βρεθεί ποτέ στην Ευρώπη, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας.

'Largest' dinosaur in Europe?

Spanish and Portuguese paleontologists work onsite in a backyard in Pombal in central Portugal to unearth the remains of what could be the "largest" dinosaur ever found in Europe, University of Lisbon researchers say.

📸 Reuters/Instituto Dom Luiz pic.twitter.com/2mwDB36BaA

— ONE News PH (@onenewsph) August 30, 2022