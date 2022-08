Ίχνη δεινοσαύρων – ξηρασία: Μοναδικό εύρημα σε κοίτη ποταμού

Ίχνη δεινοσαύρων που χρονολογούνται πριν από 113 εκατομμύρια χρόνια ήρθαν στο φως σε μια αποξηραμένη κοίτη ποταμού στο Τέξας των ΗΠΑ. Τα ίχνη των δεινοσαύρων παρέμεναν θαμμένα κάτω από ιζήματα που καλύπτονταν από νερό, κάτι που βοήθησε στη διατήρησή τους. «Λόγω των υπερβολικά ξηρών συνθηκών αυτό το καλοκαίρι, ο ποταμός έχει στεγνώσει εντελώς στα περισσότερα σημεία, αποκαλύπτοντας έτσι νέα ίχνη στο πάρκο», δήλωσε η Στέφανι Σαλίνας Γκαρσία από το τμήμα που είναι αρμόδιο για τα πάρκα και την άγρια ζωή στο Τέξας. Η ανακάλυψη ενθουσίασε τους υπαλλήλους αυτού του πάρκου, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πόλη του Ντάλας και ονομάστηκε «Κοιλάδα Δεινοσαύρων» λόγω της παρουσίας πολυάριθμων ιχνών δεινοσαύρων στη γύρω περιοχή.

DROUGHT REVEALS DINOSAUR FOOTPRINTS FROM 113 MILLION YEARS AGO

Dinosaur tracks from around 113 million years ago were found in the Texas State Park after a severe drought caused a river to dry up.

