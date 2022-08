Πικέ – Κλάρα Κία: Οργιάζουν οι φήμες περί γάμου, έξαλλη η Σακίρα

Τρεις μήνες έχουν περάσει από τον χωρισμό του Gerard Pique με τη Shakira και ο διάσημος ποδοσφαιριστής έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή του και δεν κρύβει πλέον τη νέα του σύντροφο, Clara Chia Marti, με την οποία είναι μαζί εδώ και μερικούς μήνες, αλλά μόλις το τελευταίο χρονικό διάστημα το ζευγάρι έκανε για πρώτη φορά κοινή δημόσια εμφάνιση και φωτογραφήθηκε μαζί.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες η νεαρή Κλάρα Κία Μαρτί συνόδεψε τον Πικέ στο γάμο ενός από τους καλύτερούς του φίλους στη Costa Brava της Ισπανίας και οι φωτογραφίες τους που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Hola, άναψαν φωτιές στη φημολογία ότι η κοπέλα μπορεί να είναι έγκυος, όπως αναφέρει η Marca. Η νεαρή κοπέλα φορούσε ένα πορτοκαλί ριγέ φόρεμα και στην τηλεοπτική εκπομπή «El gordo y la flaca» έγινε το ακόλουθο σχόλιο: «Μπορείς να δεις μια μικρή κοιλιά να διακρίνεται. Αυτή η γυναίκα είναι αδύνατη και μπορείς να δεις την κοιλιά της. Ειλικρινά, μπορώ να δω την κοιλιά της. Παρόμοιο σχόλιο έγινε και στην εκπομπή «Chisme no like»: «Η Κλαρίτα μοιάζει σαν να έχει κοιλιά. Θα μπορούσε ένα μωρό να είναι καθ’ οδόν;».

Gerard Pique with his new girlfriend 💑, Isn't Love Good?#AfricaPredict #TipsForYou pic.twitter.com/RoYtFGLVkf

— AfricaPredict.com (@AfricaPredict) August 25, 2022