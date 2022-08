Αδερφός Πογκμπά: «Θα κάνω εκρηκτικές αποκαλύψεις για Πολ και Εμπαπέ»

Με ένα αινιγματικό βίντεο στα social media, ο αδερφός του Πολ Πογκμπά, Ματίας, προανήγγειλε αποκαλύψεις-βόμβα για τον αδερφό του, Πολ, καθώς και για τον Κιλιάν Εμπαπέ.Σε σοβαρές αποκαλύψεις για τον Πολ Πογκμπά ανακοίνωσε ότι θα προβεί ο ίδιος ο αδελφός του, Ματίας, μέσω video που ανήρτησε στο Tik-Tok.

Ο ένας από τους δίδυμους μεγαλύτερους αδερφούς του σταρ της Γιουβέντους (ο άλλος, Φλορεντίν, άλλοτε παίκτης της Σεντ-Ετιέν) και επίσης ποδοσφαιριστής στα ερασιτεχνικά της Γαλλίας, δημοσίευσε το Σάββατο (27/8) ένα αινιγματικό βιντεάκι διάρκειας σχεδόν δυόμισι λεπτών, στο οποίο ανέφερε ότι πολύ σύντομα θα προχωρήσει σε εκρηκτικές αποκαλύψεις που θα αφορούν τον Πολ Πογκμπά, στοιχεία που όπως δήλωσε πρέπει να γνωρίζουν οι χορηγοί και οι συμπαίκτες του Γάλλου.

«Κάνω αυτό το βίντεο γιατί πιστεύω ότι οι Γάλλοι, Ιταλοί, Άγγλοι, Ισπανοί υποστηρικτές, που σημαίνει όλος ο κόσμος, όπως και οι οπαδοί του αδελφού μου, και ακόμη περισσότερο η εθνική Γαλλίας και η Γιουβέντους, οι συμπαίκτες του αδερφού μου και οι χορηγοί του, αξίζει να γνωρίζουν ορισμένα πράγματα για να αποφασίσουν, έχοντας πλήρη γνώση των γεγονότων, αν πραγματικά αξίζει τον θαυμασμό, το σεβασμό και την αγάπη του κοινού. Αν αξίζει τη θέση του στην εθνική ομάδα και την τιμή του να παίζεις σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, αν αξίζει να είναι βασικός στη Γιουβέντους και αν είναι ένα αξιόπιστο άτομο», ανέφερε χαρακτηριστικά και μάλιστα, συμπλήρωσε ότι οι αποκαλύψεις θα αφορούν και τον Κιλιάν Μπαπέ!

«Πιστεύω ότι αυτό που έχω να πω θα ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Θα σας πω πολύ σημαντικά πράγματα για τον Κιλιάν Εμπαπέ το αστέρι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Θα υπάρξουν πολλά στοιχεία και μαρτυρίες για να επιβεβαιώσουν τα λόγια μου. Όλα αυτά θα προκαλέσουν έκρηξη και θα κάνουν πολύ θόρυβο», είπε μεταξύ άλλων, χωρίς να είναι γνωστό αν πρόκειται για «καπνό» χωρίς φωτιά ή αν έχει μεσολαβήσει κάποια διένεξη μεταξύ του Πολ και του Ματίας.

Την Κυριακή με αφορμή τα όσα είπε ο Ματίας Πογκμπά, οι δικηγόροι του Πολ Πογκμπά, μέσω ενός Δελτίο Τύπο που μοίρασαν στα Μέσα, ανέφεραν: “Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ματίας Πογκμπά στα social media δυστυχώς δεν αποτελούν έκπληξη. Είναι εκτός από απειλές και απόπειρες εκβιασμού εναντίον του Πολ Πογκμπά. Οι αρμόδιες αρχές σε Ιταλία και Γαλλία ενημερώθηκαν πριν από έναν μήνα και δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σχόλια για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη”.

Bizarre video from Mathias Pogba (Paul's Pogba’s brother) where he claims he will reveal some things about his brother Paul, his agent/lawyer Rafaela Pimenta & Kylian Mbappe

pic.twitter.com/TDfoevyVC5

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) August 28, 2022