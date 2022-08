Σύζυγος Πεσκόφ Ελλάδα: Σπάει πιάτα ακούγοντας Ζορμπά, σάλος στη Ρωσία

Στην Ελλάδα για διακοπές βρέθηκε η σύζυγος του Ντμίτρι Πεσκόφ, του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη Ρωσία. Η Τατιάνα Νάβκα εμφανίστηκε να σπάει πιάτα ενώ στα ηχεία έπαιζε ο «Ζορμπάς» και ενώ η χώρα της συνεχίζει την αιματηρή εισβολή στην Ουκρανία.

Η Νάφκα πήγε πρώτα στην Τουρκία για διακοπές και τώρα ήρθε στη χώρα μας και «ανέβασε» βίντεο και φωτογραφίες στο Instagram -παρόλο που η Ρωσία έχει χαρακτηρίσει την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ως «εξτρεμιστική» και έχει αποκλείσει τη λειτουργία της. Η πρώην ολυμπιονίκης στο καλλιτεχνικό πατινάζ Τατιάνα Νάβκα, 47 ετών, που γεννήθηκε στη Ουκρανία, είναι παντρεμένη με τον Ντμίτρι Πεσκόφ, 54 ετών, τον εκπρόσωπο του Πούτιν. Οι κινήσεις της Νάβκα προκάλεσαν σάλο στη Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς εκείνη εμφανίζεται να διασκεδάζει σε πάρτι ενώ άνθρωποι, ακόμα και παιδιά, σκοτώνονται στον πόλεμο του Πούτιν. Δεν είναι σαφές εάν ο Πεσκόφ – ένας από τους ισχυρότερους άνδρες της Ρωσίας – είναι μαζί της στις διακοπές. Επίσης, δεν είναι σαφής ο ακριβής προορισμός της Νάβκα.

Μάλιστα, πολλές αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι η Νάβκα επέλεξε για τις διακοπές της την Ελλάδα, μια δυτική χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία υποστηρίζει ανοιχτά την Ουκρανία και μάλιστα βρίσκεται πλέον στη λίστα με τις «μη φιλικές» χώρες του Πούτιν. Χρήστες των social media, όπως μετέδωσε η βρετανική «Mirror», άσκησαν σκληρή κριτική στη στάση της συζύγου του Πεσκόφ, ενώ κάποιοι αναρωτήθηκαν πώς επετράπη η είσοδός της στην Ελλάδα.

Ένας χρήστης έγραψε: «Αυτό ντροπιάζει τον Πούτιν και τη Ρωσία», ενώ άλλος εξέφρασε την οργή του λέγοντας ότι είναι «απολύτως απρεπές η σύζυγος του εκπροσώπου του προέδρου να κάνει πάρτι σε αυτές τις δύσκολες ώρες». «Έχασαν εντελώς τη ντροπή τους και κυρίως δείχνουν πώς ακριβώς “αγαπούν” την πατρίδα τους και τους ανθρώπους τους», έγραψε κάποιος.

Η χρήστης Karina Margary, ένας από τους 1,2 εκατομμύρια ακολούθους της, την καταδίκασε με οργή. «Όχι μόνο παλικάρια της Ουκρανίας πεθαίνουν στην Ουκρανία, αλλά και Ρώσοι πεθαίνουν και αιχμαλωτίζονται», έγραψε «Μόνο για ένα λεπτό, φανταστείτε πώς θα ένιωθε η μαμά ενός άντρα που σκοτώθηκε αν έβλεπε το βίντεό σας».

The wife of Dmitri Peskov, Putin’s spokesperson and warmonger, is in Greece right now, enjoying her European summer vacation.

This isn’t right.

Via @KremlinTrolls pic.twitter.com/gG4Ff4eBga

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 20, 2022