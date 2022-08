Κύργιος – Ιμέρ 2 – 0: Το “καυτό” δώρο της συντρόφου του μετά την πρόκριση

Στον τελικό του Citi Open της Ουάσινγκτον προκρίθηκε ο Νικ Κύργιος. Ο Αυστραλός τενίστας απέκλεισε με 7-6 (4), 6-3 τον Ίμερ στον ημιτελικό και θα παίξει την Δευτέρα με τον Ιάπωνα Νισιόκα για τον τίτλο στο Citi Open.

Είναι ο 11ος τελικός στην καριέρα του 27χρονου Νικ Κύργιου, δεύτερος στην Ουάσιγκτον, όπου το 2019 κατέκτησε το τρόπαιο, και θα αντιμετωπίσει τον 26χρονο Ιάπωνα Γιοσιχίτο Νισιόκα (Νο96 στην παγκόσμια κατάταξη), ο οποίος έκανε την έκπληξη και απέκλεισε με 6-3, 6-4 το Νο1 του ταμπλό, Αντρέι Ρούμπλεφ. Ο Κύργιος έχει νικήσει τον Νισιόκα και τις τρεις προηγούμενες φορές που τον αντιμετώπισε. «Δεν έπαιξα το καλύτερό μου τένις σήμερα. Στα προηγούμενα ματς δεν ήμουν το φαβορί αλλά τώρα ένιωσα σαν φαβορί. Σέρβιρα σταθερά αλλά από τη βασική γραμμή δεν έπαιξα τόσο καλά», είπε ο Κύργιος μετά τον αγώνα.

