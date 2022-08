Antetokounbros: «Ευλογημένοι που το κάνουμε όλοι μαζί», είπε ο Γιάννης

Με τη νέα εμφάνιση της εθνικής Ελλάδας μπάσκετ φωτογραφήθηκαν οι Antetokounbros. Τα τέσσερα αδέρφια, ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Κώστας κι ο Άλεξ πόζαραν με την λευκή φανέλα του συγκροτήματος του Δημήτρη Ιτούδη. Με μήνυμά του στα social media, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρουσίασε τη φωτογραφία και έγραψε: «Ευλογημένοι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό όλοι μαζί». Τα τέσσερα αδέρφια αυτές τις μέρες προπονούνται με την «γαλανόλευκη» ενόψει της συμμετοχής της εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket, το οποίο θα διεξαχθεί από την 1η μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου.

Στο μεταξύ η ελληνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης έκανε γνωστό το πρόγραμμα του τουρνουά «Ακρόπολις», όπου η εθνική μας, συμμετέχει μαζί με τις, Τουρκία, Πολωνία και Γεωργία. Την Τετάρτη 17/8 η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Πολωνία, την επόμενη ημέρα (18/8) θα αγωνιστεί με την Γεωργία, και τέλος στις 19/8 θα αναμετρηθεί με την Τουρκία.

«Το ιστορικό τουρνουά “Ακρόπολις” είναι και πάλι εδώ. Ανανεωμένο, φέρει πλέον το όνομα της AEGEAN, για να γεννηθεί το “AEGEAN Ακρόπολις”. Η σύμπραξη των δύο ονομάτων είναι η τέλεια απεικόνιση της ιδανικής συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρεία και την ΕΟΚ και έρχεται να συνοδεύσει την Εθνική Ανδρών όχι μόνο στα ταξίδια της, αλλά και με έναν διαφορετικό τρόπο: Το “AEGEAN Ακρόπολις” θα στρώσει το δρόμο της Εθνικής Ανδρών για τις επίσημες υποχρεώσεις της. Θα γίνει όμως παράλληλα και το μέσο με το οποίο θα ταξιδέψει η αγάπη του κόσμου για την επίσημη αγαπημένη, μέσα από την δική του παρουσία στο τουρνουά στο ΟΑΚΑ.

Το “AEGEAN Ακρόπολις” έχει φτάσει στην 31η του έκδοση, μετρώντας μια σειρά ιστορικών αγώνων και μεγάλων αντιπάλων από το 1986 ως σήμερα. Φέτος θα διεξαχθεί 17-19 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ με την Εθνική Ανδρών να αντιμετωπίζει κατά σειρά την Πολωνία, την Γεωργία και την Τουρκία. Μέσω αυτών θα προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις αναμετρήσεις με Σερβία (25/8) και Βέλγιο (28/8) για το πρώτο «παράθυρο» της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, αλλά και για τη μεγάλη πρόκληση του επερχόμενου Ευρωμπάσκετ σε Μιλάνο και Βερολίνο (1-18/9)».

Blessed to be able to do this together 💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/2Wz1uqf7fO

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 5, 2022