Ζώα στη φωτιά: Το viral βίντεο με το άλογο

Ένα συγκινητικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σε μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο Τέξας, ένα γενναίο άλογο δεν δίστασε να μπει μέσα στις φλόγες προκειμένου να σώσει την οικογένειά του, συγκλονίζοντας τόσο τους πυροσβέστες όσο και τον κόσμο που είδε το κλιπ:

Thoroughbred goes back into blaze to get his family.. pic.twitter.com/fZVgF1peaB

