Iron Maiden φωτιά: Χαμός στο Twitter με πρωτοσέλιδο

Ξεχωρίζει σήμερα στα trends του Twitter πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ελεύθερη Ώρα», που «βλέπει» ότι πίσω από τη φωτιά στην Πεντέλη είναι ο Σατανάς και κυρίως οι Iron Maiden! Όπως αναφέρει η εφημερίδα, στις 20 Ιουλίου 2018 οι Iron Maiden είχαν κάνει συναυλία στη Μαλακάσα και τρεις μέρες μετά είχε ξεσπάσει η μεγάλη φωτιά στο Μάτι. Τώρα, το συγκρότημα εμφανίστηκε στις 16 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ και τρεις μέρες μετά είχαμε τη μεγάλη φωτιά στην Πεντέλη.

Έτσι λοιπόν προέκυψε το πρωτοσέλιδο «Μας έκαψαν οι σατανάδες», με τον υπέρτιτλο να αναφέρει: «Έπιασαν τόπο οι επικλήσεις των Iron Maiden στο «θηρίο 666», ενώ στον υπότιτλο εξηγεί: «50.000 θεατές στο ΟΑΚΑ συμμετείχαν -άθελά τους ως επί το πλείστον- σε δαιμονική τελετή, υπό τους ήχους του Μπαφομέτ και εν συνεχεία ξέσπασε η οργή του Θεού στην Αττική Γη». Το καλύτερο απ΄όλα είναι το σχόλιο της φωτογραφίας από την κάμερα του ΣΚΑΙ που δείχνει την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό με φόντο της φλόγες. Σε αυτή λοιπόν, οι υπεύθυνοι της εφημερίδας διακρίνουν τα μάτια του κακού, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στο σχόλιο: «Προσέξτε τα πύρινα μάτια του κακού πως ατενίζουν την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό».

Woe to you, oh earth and sea

For the Devil sends the beast with wrath

Because he knows the time is short

Let him who hath understanding reckon the number of the beast

For it is a human number

Its number is six hundred and sixty-six@IronMaiden 🤘🏻 #NewProfilePic pic.twitter.com/rX5IzWUBIN

